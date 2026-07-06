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Hussein Hamdy

Traduzido por

Platiní: A suspensão da punição imposta a Balugon é um escândalo... e a inteligência de Deschamps está por trás do brilhantismo de Oulissi

F. Balogun
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
M. Platini
M. Olise
D. Deschamps
França
EUA
Bélgica
França

Grande polêmica

A União Europeia de Futebol (UEFA) anunciou, em um comunicado oficial contundente, que a suspensão da punição preventiva imposta ao jogador Fularin Balugun, astro da seleção dos Estados Unidos, no caso que abalou a Copa do Mundo, ultrapassou todos os limites, em uma decisão considerada pela entidade europeia como sem precedentes, incompreensível e injustificada.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, essa decisão provocou amplas reações por parte de figuras importantes, antigas e atuais, do mundo do futebol, com destaque para o francês Michel Platini, ex-presidente da UEFA, que enviou uma mensagem sucinta à imprensa na qual afirmou: “Isso é um escândalo... Essa é a única palavra que me veio à mente.”

Atualmente, Platini está movendo ações civis e judiciais contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e seu atual presidente, Gianni Infantino, devido a acusações de corrupção que remontam a 2015 e que, segundo ele, frustraram sua candidatura à liderança do mundo do futebol.

Platiní, ex-vencedor da Bola de Ouro, elogiou, em declarações ao jornal “L’Équipe”, o nível de Michael Oliisi, craque do Bayern de Munique, e também parabenizou o técnico Didier Deschamps por escalar o jogador na posição de meia-armador.

Platiní declarou: “Oulissi possui realmente todas as qualidades para ser o número 10, como os jogadores da ‘época dourada’. O futebol moderno tende a colocar os meias nas laterais; em seu clube, Oulissi joga na ala direita, exatamente como Lamine Yamal, que também sabe dar esse tipo de passe. Mas Deschamps, e é aí que se destaca a inteligência do técnico, soube se adaptar às capacidades de seus jogadores, e será ele o técnico que trouxe de volta o jogo com um meia-armador de verdade”.

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