A União Europeia de Futebol (UEFA) anunciou, em um comunicado oficial contundente, que a suspensão da punição preventiva imposta ao jogador Fularin Balugun, astro da seleção dos Estados Unidos, no caso que abalou a Copa do Mundo, ultrapassou todos os limites, em uma decisão considerada pela entidade europeia como sem precedentes, incompreensível e injustificada.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, essa decisão provocou amplas reações por parte de figuras importantes, antigas e atuais, do mundo do futebol, com destaque para o francês Michel Platini, ex-presidente da UEFA, que enviou uma mensagem sucinta à imprensa na qual afirmou: “Isso é um escândalo... Essa é a única palavra que me veio à mente.”

Atualmente, Platini está movendo ações civis e judiciais contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e seu atual presidente, Gianni Infantino, devido a acusações de corrupção que remontam a 2015 e que, segundo ele, frustraram sua candidatura à liderança do mundo do futebol.

Platiní, ex-vencedor da Bola de Ouro, elogiou, em declarações ao jornal “L’Équipe”, o nível de Michael Oliisi, craque do Bayern de Munique, e também parabenizou o técnico Didier Deschamps por escalar o jogador na posição de meia-armador.

Platiní declarou: “Oulissi possui realmente todas as qualidades para ser o número 10, como os jogadores da ‘época dourada’. O futebol moderno tende a colocar os meias nas laterais; em seu clube, Oulissi joga na ala direita, exatamente como Lamine Yamal, que também sabe dar esse tipo de passe. Mas Deschamps, e é aí que se destaca a inteligência do técnico, soube se adaptar às capacidades de seus jogadores, e será ele o técnico que trouxe de volta o jogo com um meia-armador de verdade”.