Platense x Boca Juniors: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam nesta quarta (25), às 21h (de Brasília), pela oitava rodada do Argentino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando de resultados melhores no Campeonato Argentino, Platense e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h (de Brasília), pela oitava rodada. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Platense x Boca Juniors DATA Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Ciudad de Vicente López - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Assistentes: Gabriel Chade e Hernán Maidana

Quarto árbitro: Damián Rubino

ONDE VAI PASSAR?



O Plantense vem de dois jogos seguidos conquistando pontos / Foto: @CAPlatense

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PLATENSE

O Platense é apenas o 23º colocado do Campeonato Argentino, com seis pontos conquistados. Foram, três derrotas, três empates e só uma vitória até aqui - que aconteceu há duas rodadas, contra o Arsenal, em casa.

Provável escalação do Platense: De Oliveira; Schott, Cardozo, Acevedo, Infante; Russo, Bogado, Gómez, Gerzel; Monzon e Mansilla.

BOCA JUNIORS

O Boca também não vem fazendo uma boa campanha no Argentino. Com apenas um vitória em sete jogos, além de quatro empates e duas derrotas, o time é o 20º colocado, com somento sete pontos conquistados.

📷 Postales de una nueva noche especial para Sebastián Battaglia en la Bombonera. Ahora, como entrenador de #Boca. 💙💛💙 pic.twitter.com/KCWnLFS5mL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 22, 2021

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Advincula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Medina, Rolon, Ramirez; Pavón, Vazquez e Briasco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PLATENSE

GO CAMPEONATO DATA Central Córdoba 2 x 2 Platense Campeonato Argentino 21 de agosto de 2021 Platense 2 x 1 Arsenal Sarandí Campeonato Argentino 15 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Banfield x Platense Campeonato Argentino 28 de agosto de 2021 18h (de Brasília) Platense x San Lorenzo Campeonato Argentino 4 de setembro de 2021 a definir

BOCA JUNIORS

GO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 x 0 Patronato Campeonato Argentino 21 de agosto de 2021 Estudiantes 1 x 0 Boca Juniors Campeonato Argentino 15 de agosto de 2021

Próximas partidas