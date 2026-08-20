"Eu amo Arda. Acho que com Arda vai acontecer um pouco o que aconteceu com Luka (Modric) e Bernardo (Silva): você começa na frente e termina atrás", explicou o português sobre as perspectivas do turco.

O técnico prosseguiu sobre o jovem: "Você começa como camisa 10, como jogador ofensivo, e termina como camisa 8, depois como camisa 6. Acho que Arda vai seguir esse caminho, diante de sua evolução e de seu entendimento de jogo."

Após uma temporada decepcionante sem os títulos esperados, Mourinho tem em Madri a tarefa de reestruturar o elenco. Além da integração dos reforços, espera-se do treinador que volte a levar os jogadores que já estão no clube ao seu nível máximo.

Getty Images

Que papel Arda Güler poderia assumir no Real Madrid?

Güler também faz parte disso. Em sua transferência do Fenerbahce em 2023, ele custou nada menos que 28 milhões de euros. Até aqui, porém, o meio-campista ainda não conseguiu uma afirmação duradoura no estrelado elenco. Um dos motivos para a estagnação foi seu posicionamento variável. Nos planos de Mourinho, agora começa a se desenhar uma função fixa.

Com as saídas de Toni Kroos e Luka Modric, falta ao elenco madrilenho há mais tempo um clássico organizador vindo de trás. A planejada transferência do campeão mundial Rodri não se concretizou, e ele preferiu se transferir para o Barcelona.

O atual pessoal do Real no meio-campo central, com Fede Valverde ou Aurelien Tchouameni, não cobre esse perfil de exigência. Para Güler, o recuo para uma posição mais profunda no meio-campo pode representar a chance de ter mais minutos em campo.

Getty Images

José Mourinho rasga elogios a Bernardo Silva

Além da situação de Güler, Mourinho também falou no programa sobre o reforço Bernardo Silva. O meio-campista se transferiu para os merengues apesar do interesse dos rivais Barcelona e Atlético de Madrid.

"Ele é um jogador de Pep Guardiola e te entrega tudo. Espero que tenhamos poucos problemas e muita estabilidade. Se tivermos poucos problemas e muita estabilidade, hoje Bernardo é, para mim, um jogador para o centro do meio-campo. Mas Bernardo pode jogar como camisa 10, na ponta direita, pode puxar para dentro. Bernardo pode jogar em qualquer lugar", disse Mourinho sobre o reforço.

Por fim, o treinador enfatizou que a contratação dele teve motivos puramente esportivos: "É um jogador que eu amo desde sempre. Não tem nada a ver com o fato de o Barcelona o querer, de o Atlético o querer. Nada a ver com o fato de irmos roubá-lo porque então nosso vizinho ficará triste. Foi minha convicção de que Bernardo corresponde ao nível do Real Madrid."