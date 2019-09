Plano Messi: reforçar o Barcelona contra a Inter na Liga dos Campeões, mas sem riscos

O camisa 10 deve reforçar o Barcelona por alguns minutos caso esteja 100% para o jogo contra a Inter de Milão

Tudo parece apontar para que Leo Messi jogue contra a Inter de Milão, quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Esse era o objetivo do jogador, já que o jogo no Camp Nou é de fundamental importância para o Barça não se complicar no grupo logo na segunda rodada.

Segundo informações apuradas pela Goal, a evolução da lesão muscular que Messi sofreu tem sido muito boa. Assim, o está considerando relacionar o seu camisa 10 para o jogo contra a . Ernesto Valverde decidirá, então, se Messi começa como titular ou no banco de reservas, o que é mais provável para alguém que está voltando de lesão.

Seja como for, ninguém quer apressar a volta de Messi, principalmente após o pequeno estiramento que o argentino sofreu na partida contra o Villarreal. Por isso, a estratégia que deve ser adotada é a de máxima cautela.

Na vitória por 2 a 0 contra o Getafe, na última partida do Barcelona pela LaLiga, Messi não pôde atuar. Ele quer voltar a campo o mais rápido possível, mas não forçará nenhuma situação que comprometa, mais uma vez, sua condição física.