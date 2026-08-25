"Eu até tentei levar Edin Dzeko para Munique uma vez", contou Schweinsteiger como comentarista da ARD depois do jogo da primeira fase do FC Schalke na Copa da Alemanha contra o Hallescher FC (5 a 2 após a prorrogação), na noite de segunda-feira, sobre as investidas na direção do atual atacante do S04 ainda na época em que ele defendia o VfL Wolfsburg (2007 a 2011).

O técnico do Schalke, Miron Muslic, que havia acabado de dar entrevista, concordou de forma divertida: "Eu sei, conheço a história." Questionado pela apresentadora da ARD, Esther Sedlaczek, se tinha ouvido isso do próprio Dzeko, Muslic respondeu apenas: "Não quero revelar isso agora."

Schweinsteiger, à época jogador do Bayern, explicou depois: "Nós queríamos contratá-lo de qualquer maneira, mas infelizmente não deu certo e Edin não veio." Dzeko celebrou em Wolfsburg a sua projeção internacional, levou os Lobos ao título alemão de forma sensacional em 2009 ao lado de seu brilhante parceiro de ataque Grafite e, naturalmente, com isso causou um péssimo clima no FCB.

Ele não foi para o Bayern de Munique: para onde Edin Dzeko se transferiu então?

Em vez de ir para o Bayern, Dzeko acabou se transferindo no início de 2011 por 37 milhões de euros para o Manchester City e, depois de passagens por outros renomados clubes internacionais, como Roma, Inter de Milão, Fenerbahce e Fiorentina, está a serviço do Schalke desde janeiro deste ano. Inicialmente contratado apenas até o fim da última temporada, Dzeko assinou no início de agosto um novo contrato de um ano e agora, após o acesso, deve também em uma divisão acima na Bundesliga marcar gols importantes para os Azuis Reais.

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Que o bósnio ainda sabe muito bem como fazer gols aos 40 anos, ele demonstrou mais uma vez na segunda-feira, em Halle. Acionado pouco depois de uma hora de jogo, Dzeko marcou primeiro aos 81 minutos, em cobrança de pênalti, para fazer 2 a 1 naquele momento. Como o valente time da Regionalliga voltou ao jogo e conseguiu empatar em 2 a 2 pouco antes do fim, o recém-promovido à Bundesliga precisou ir para a prorrogação, na qual Dzeko teve papel decisivo.

Bastian Schweinsteiger se encanta com Edin Dzeko: "Excelente para a Bundesliga"

Primeiro, ele deu a assistência para o novo gol da vantagem, o 3 a 2 marcado por Moussa Sylla (98), e Schweinsteiger elogiou depois: "A forma como ele prepara o 3 a 2... não são muitos centroavantes que fazem isso, colocar a bola assim." Nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, Junior Adamu ampliou para 4 a 2 e, aos 117 minutos, Dzeko ainda completou o seu doblete e, com o gol que definiu o 5 a 2 final para o favorito, fechou de vez a conta.

"Ele é claramente um jogador que faz a diferença", seguiu Schweinsteiger, encantado com Dzeko. "É um prazer ter um jogador assim [...] Com a maneira como joga futebol, ele é excelente para a Bundesliga." Até aqui, o atacante da seleção da Bósnia soma oito gols e mais quatro assistências em 12 partidas oficiais pelo Schalke e desfruta de enorme prestígio dentro do elenco. Após a estreia complicada na Copa, o S04 agora mira os primeiros pontos importantes na Bundesliga. Na 1ª rodada, Dzeko e companhia visitam o FC Augsburg no domingo.