Planejamento de Dorival Júnior no Flamengo tem respaldo da diretoria e dos jogadores

Menos lesões e maior minutagem para os atletas são pontos considerados positivos internamente

A opção do técnico Dorival Júnior em colocar em campo no Brasileirão uma equipe alternativa tem o respaldo da diretoria rubro-negra e dos jogadores. Segundo soube a GOAL, a comissão técnica faz uma avaliação diária sobre a condição física dos atletas antes de determinar quem pode entregar o melhor a cada partida.

Ainda segundo soube a GOAL, a ideia é não mexer naquilo que vem dando certo e, mesmo diante de alguns tropeços como nos jogos contra Ceará e Goiás, a rotatividade no time deve continuar. A estratégia vem sendo comemorada internamente, especialmente por conta do número de lesões.

Durante a coletiva de imprensa após o empate diante do Goiás, Dorival Júnior fez questão de defender publicamente o planejamento da equipe.

"A equipe vinha demonstrando segurança, equilíbrio, produtividade muito alta. Não é por causa de dois resultados que vamos abrir mão de tudo que está sendo feito. Por isso esse cuidado. Sem lesões, com a equipe inteira, integrada, todos jogando, satisfeitos e buscando as melhores condições possíveis".

Outro fator fundamental para a decisão da comissão técnica é a de dar boa minutagem a maioria dos jogadores do elenco. Ao chegar no Flamengo, Dorival conversou com os atletas e deixou claro que todos teriam espaço e jogariam partidas importantes.

Desta forma, seguir atuando com um time alternativo no Campeonato Brasileiro reforça o compromisso com o elenco e a confiança em todos os jogadores. O sentimento dentro do clube é que foi desta forma que o time conseguiu se recuperar na temporada e a briga pelo título ficou distante após um início complicado, ainda sob o comando de Paulo Sousa.

Na próxima quarta-feira, o Flamengo encara o São Paulo, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Na partida partida, o time de Dorival Júnior venceu por 3 a 1 e leva boa vantagem para o Maracanã.