PL Brasil: Zidane ou Pochettino: qual é a melhor opção para o United?

Zidane ou Pochettino: qual é a melhor opção para o United?

Com a saída de José Mourinho, a vaga de treinador ficou aberta no Old Trafford

Por Pedro Ramos - Premier League Brasil

Com a demissão de José Mourinho do comando do Manchester United, a vaga de treinador está em aberto, mas poucas opções foram contempladas até aqui. Dois treinadores, que já vinham sendo especulados no cargo há alguns meses, ganharam ainda mais força.

Zinedine Zidane, sem clube, e Maurício Pochettino, do Tottenham, são duas das principais opções de técnico para assumir o United. O francês surpreendeu o mundo de futebol ao deixar o Real Madrid na temporada passada. O currículo do craque é invejável, embora curto. Foram vários títulos, sendo 3 conquistas europeias, com os merengues apresentando um futebol consistente. No United, Zidane poderia mostrar mais uma vez seu valor e teria tudo para melhorar o ambiente interno do clube, tão desgastado na era Mourinho.

Mas para Zidane chegar e fazer sucesso é importante que a diretoria o apoie 100% e confie nas suas escolhas, especialmente no mercado. O clube precisa de novas peças se quiser voltar a pensar grande. Zidane se mostra a melhor e principal opção para assumir o United, caso o francês tenha interesse, e iniciar a retomada do clube às glórias.

Já Mauricio Pochettino apresenta um perfil diferente. O jovem argentino acumula ótimos trabalhos no Espanyol, Southampton e Tottenham. O que pesa contra o treinador é justamente a falta de troféus. A cada temporada, os Spurs batem na trave e ficam sem caneco. Mas seu legado no clube do Norte de Londres é extremamente positivo. Desde que chegou ao clube, Pochettino valorizou jovens jogadores, fez o time apresentar um futebol bonito e ofensivo, gastando pouco no mercado de transferências. Quando sair do Tottenham, vai deixar o clube melhor do que quando o encontrou.

Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, o Manchester United oscilou bastante ao longo dos anos e mais sofreu do que comemorou. O clube errou nas escolhas de técnico e não pode falhar mais uma vez.