PL Brasil: Arsenal deixando o Arsenal, bom para os dois?

Meia precisa recuperar a motivação que perdeu em Londres, e Gunners ganhariam fôlego para buscarem um novo reforço de peso

Por Pedro Ramos - PL Brasil

Que Mesut Özil não é mais o mesmo, parece evidente. O craque alemão está longe de ser o que outrora já foi. Özil é o claro exemplo do jogador com talento desperdiçado. Ainda com Arsène Wenger, já demonstrava oscilações e, por muitas vezes, desânimo em campo.

Agora com Unai Emery, as coisas pioraram, e o meia perdeu status e minutos em campo. O técnico espanhol não goza de bom relacionamento com o jogador e o fim do relacionamento entre o meia e o clube nunca esteve tão perto.

No início de 2018, o alemão renovou seu contrato até 2021. Para Wenger, o meia acabou entrando em uma zona de conforto, o que explica seu baixo rendimento.

A saída de Özil do Arsenal seria boa para os dois. Uma mudança de ares para o alemão pode despertar a motivação e o talento que já demonstrou nos gramados. Trata-se de um jogador que precisa de um bom ambiente a sua volta para render bem.

Ao Arsenal, perder seu camisa 11 não seria nada ruim. Özil já não é mais o mesmo e tem um dos salários mais caros dos times da Premier League. Em campo, vemos apenas flashes do que já foi um autêntico craque, que tem números cada vez menos interessantes a cada temporada.

O relacionamento entre clube e jogador teve grandes momentos e outros nem tão gloriosos, mas a passagem marcante precisa chegar ao fim em breve... para o bem dos dois.

CONFIRA TAMBÉM: