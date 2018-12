PL Brasil: sete curiosidades para entender o desempenho dos ingleses na fase de grupos da Champions League

Confira algumas estatísticas que explicam bem o que Liverpool, Tottenham, Manchester City e United fizeram nessa primeira fase da Liga

Por Pedro Ramos - Premier League Brasil

Depois de todos os cinco ingleses se classificarem para as oitavas de final da última temporada da Uefa Champions League, o feito se repetiu. Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham garantiram vaga na fase mata-mata da competição. Veremos abaixo 7 curiosidades para entender o desempenho dos ingleses na fase de grupos da UCL.

Manchester City: só um inglês líder

Apenas os Citizens foram líderes de seu grupo e, com isso, os Reds, os Red Devils e os Spurs têm grandes chances de terem um duelo duríssimo nas oitavas. O número é inferior ao da temporada passada, quando 4 de 5 ingleses passaram na primeira colocação.

Ataques muito diferentes

Phil Jones é o primeiro jogador do Manchester United a marcar um gol contra na Champions League...



desde ele mesmo em 2011, contra o Benfica

Os rivais de Manchester tiveram estatísticas muito díspares quanto ao sistema ofensivo. Enquanto o City teve o segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do PSG, o United obteve o segundo pior desempenho, sendo superado só pelo Schalke 04.

Saldo de gols do Tottenham piorou

Dentre os ingleses, o Tottenham foi o único que terminou a primeira fase com mais gols sofridos (10) do que marcados (10). Na temporada passada, os Spurs foram líderes de seu grupo, que contava com Real Madrid, Borussia Dortmund e APOEL, e anotaram 15 gols e sofrendo apenas 4.

Mahrez, o grande garçom

Ao lado de Kylian Mbappé e Memphis Depay, Riad Mahrez, do Manchester City, foi o jogador com mais assistências na fase de grupos da Uefa Champions League.

Liverpool: Quem diria, Milner?

Desde o início da última temporada, ninguém deu mais assistências em jogos da Champions League do que James Milner (9).

A força de Anfield

O Liverpool está há 19 jogos invictos atuando em Anfield por competições europeias.

Harry Kane voando

Harry Kane atuou em 16 jogos de Champions League na história e participou de 16 gols. Kane balançou a rede 13 vezes e deu 3 assistências.