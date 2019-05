PL Brasil: Hazard, a despedida de um ídolo

Na mira do Real Madrid, belga deixa Stamford Bridge com sensação de dever cumprido - e um lugar especial no coração dos fãs da Premier League

Por Lucas - PL Brasil

Sete temporadas, 352 jogos, 110 gols, 85 assistências e seis títulos. Eden Hazard fez história no . E ela chegou ao fim. Mas com um final feliz, digno do que o belga representou para os londrinos durante esses anos. Hazard teve mais uma atuação espetacular e ajudou o Chelsea a conquistar o bicampeonato da , diante do . Com dois gols e uma assistência, repetiu o que fez na temporada inteira. Foi decisivo e ajudou os Blues em mais uma conquista.

Aquele ponta belga que chegou do como uma boa aposta, se tornou ídolo e, sem dúvidas, um dos maiores jogadores da história do Chelsea. Duas Premier League conquistadas e sendo o melhor jogador em uma delas – temporada 2014/2015.

Também ganhou uma Inglesa e uma Copa da . Na última, fez o gol do título contra o , na temporada 2017/2018.

Individualmente, liderou o número de assistências na Premier League em duas temporadas: 2012/2013 e 2018/2019. Na seleção do campeonato, quatro aparições: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017. E poderia ter sido indicado tranquilamente nessa última temporada, já que teve participações diretas em 31 gols do Chelsea no torneio – nenhum jogador conseguiu números melhores.

Nos jogos contra Arsenal, , e a dupla de Manchester, Hazard deixava seus gols. Quem não lembra do gol antológico que ele fez diante do Liverpool no Anfield em jogo da Copa da Liga? Hazard foi gigante no Chelsea. E ele poderia ter sido ainda maior se o clube não tivesse tantos problemas internos. Inúmeras vezes o craque belga ficou sobrecarregado nos jogos, tendo que fazer coisas além da sua função.

Hazard - números na Premier League e 2018/19





Hazard deixa o Chelsea de cabeça erguida, tendo cumprido o seu dever. Honrou a camisa dos Blues desde o começo. De promessa, se tornou ídolo e está marcado na belíssima história dos londrinos. Como ele mesmo falou após a goleada na final contra o Arsenal, vai em busca de novos objetivos. Na Inglaterra, cumpriu todos que estavam ao seu alcance. Só faltou a Liga dos Campeões, mas, para ganhar a competição, o Chelsea precisava oferecer mais.

Ficam as memórias de um craque belga que deu show na Premier League por sete temporadas. Mas que agora está deixando a melhor liga do mundo. O futebol inglês te agradece por todos esses anos, Hazard. Dá mais um drible e fica conosco, craque!