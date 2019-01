PL Brasil: 4 jogadores do Campeonato Português que os times ingleses devem ficar de olho

O campeonato português sempre foi uma das maiores portas e vitrines para as grandes ligas da Europa. Alguns desses jogadores podem pintar na PL

Por Pedro Ramos - Premier League Brasil

Ricardo Carvalho, Ramires, David Luiz, Nemanja Matic são só alguns nomes que deixaram o futebol português nos últimos anos para fazer sucesso na Inglaterra. Por isso, o PL Brasil separou 5 nomes de jogadores do Campeonato Português que as equipes inglesas devem ficar de olho na atual janela de transferências.

BRUNO FERNANDES (SPORTING)

O meia do Sporting e da seleção portuguesa é um dos principais jogadores lusitanos da sua posição hoje. Com apenas 24 anos, rodou pela Itália antes de retornar a Portugal e emendar grandes atuações com a camisa dos Leões. Tem como uma de suas principais qualidades o chute de fora da área. Foi eleito o melhor jogador do campeonato em dezembro. São 6 gols e 5 assistências em 15 jogos.

Altura: 1,83 m

Idade: 24 anos

Pé: Destro

Valor de mercado: 26 milhões de euros

Equipe que pode se encaixar: Chelsea

ÉDER MILITÃO (PORTO)

O brasileiro foi eleito pelo quarto mês seguido como melhor zagueiro do Campeonato Português. O atleta tem sido um dos principais destaques do líder Porto. O Real Madrid está de olho no jogador.

Altura: 1,86 m

Idade: 20 anos

Pé: Destro

Valor de mercado: 20 milhões de euros

Equipe que pode se encaixar: Manchester United

ALEX TELLES (PORTO)



Alex Telles é outro brasileiro da lista. Mais experiente, evoluiu muito seu jogo em Portugal, tanto defensiva quanto ofensivamente. Aos 26 anos, vive seu auge na carreira.

Altura: 1,81 m

Idade: 26 anos

Pé: Esquerdo

Valor de mercado: 26 milhões de euros

Equipe que pode se encaixar: Tottenham

JOÃO FÉLIX (BENFICA)

Com 4 gols em 8 jogos, o "gajo" João Félix é uma das principais promessas do Benfica nesta temporada. Seu desempenho até aqui já chamou a atenção até do Barcelona. Sua inteligência dentro de campo é acima do normal. Pela idade, merece ser olhado com cuidado já que atuou pouco profissionalmente.

Altura: 1,80 m

Idade: 19 anos

Pé: Direito

Valor de mercado: 12 milhões de euros

Equipe que pode se encaixar: Tottenham



*Valores de mercado segundo o Transfermarkt