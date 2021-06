Mesmo sem envolver a seleção argentina, a imprensa do país vizinho se revoltou com a polêmica do primeiro gol brasileiro

Aos 74 minutos de jogo, Roberto Firmino empatou o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, que terminou com vitória do Brasil por 2 a 1. No entanto, o gol foi marcado por uma polêmica envolvendo o árbitro Néstor Pitana. O lance revoltou a imprensa argentina, que nada tinha relação com o jogo, com exceção do próprio Pitana, que é argentino.

Pouco antes do gol, Neymar tentou fazer um passe e a bola bateu no árbitro argentino, mas a posse seguiu com o time brasileiro. Na sequência, Renan Lodi cruzou na cabeça de Firmino, que contou com a ajuda do goleiro Ospina para ver a bola morrer no fundo das redes.

Os colombianos reclamaram muito com Pitana, mostrando um certo desconhecimento da regra. "Los Cafeteros" pediam que o argentino dessem bola ao chão após a bola bater nele. No entanto, a bola ao chão só é aplicada quando a bola bate no árbitro e a posse de bola muda. Ou seja, como o Brasil seguiu com a jogada, o gol foi legal.

Pouco depois do término do jogo, a Conmebol divulgou os diálogos entre Néstor Pitana e Mauro Vigliano, VAR do jogo entre Brasil e Colômbia. Clique aqui e confira o que foi dito.

Jornais argentinos revoltados com a arbitragem

"Pitanazo" e "VAR-sil" foram alguns dos adjetivos usados pelo argentino Olé para tratar do lance de Néstor Pitana. Na manhã desta quinta-feira, 26, as três principais matérias na capa do site do periódico eram sobre a partida da seleção brasileira, em especial sobre a jogada do primeiro gol.

Os argentinos destacaram que Pitana chegou a levar a mão à boca, como se fosse apitar e paralizar o lance, mas ele não o fez e isso teria confundido e desconcentrado os colombianos.

O Clarín, jornal de circulação nacional no país vizinho, publicou uma matéria com o título: "Néstor Pitana no olho da tempestade: a jogada que mudou o destino de Brasil x Colômbia". Já o TyC Sports preferiu falar sobre a virada brasileira no último minuto e, sobre o lance polêmico, publicou os áudios divulgados pela Conmebol e explicou a regra.

Por outro lado, os colombianos, que deveriam estar revoltados com a marcação, não demonstraram grande insatisfação. O El Colombiano publicou: "Impotente derrota da Colômbia contra o Brasil na Copa América", e tratou do lance apenas nos parágrafos finais da reportagem. O El Tiempo adotou uma postura de valorizar o bom jogo que a equipe de Reinaldo Rueda fez, destacando também que a equipe já encerrou sua participação na fase de grupos e está classificada para as quartas de final da competição.