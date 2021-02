Pirlo sobre substituir CR7 em vitória da Juventus: "Não tem regra que me impeça"

O treinador da Juve admitiu que o craque não ficou feliz ao ser substituído pela Copa da Itália

O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, defendeu a sua decisão de substituir Cristiano Ronaldo na vitória de virada da equipe sobre a Inter, por 2 a 1, no primeiro jogo das semifinais da Copa da Itália, mas também admitiu que o craque saiu insatisfeito de campo.

O português marcou duas vezes na partida, empatando e virando o jogo após Lautaro Martínez abrir o placar em apenas nove minutos de jogo. Agora, a Velha Senhora levou a decisão para Turim com a vantagem do empate nas mãos. Mesmo assim, CR7 - um dos maiores artilheiros de todos os tempos - gostaria de ter permanecido no gramado.

Questionado sobre a decisão de trocar Cristiano Ronaldo por Morata aos 77 minutos de jogo, Pirlo disse não se arrepender da substituição e que a estrela da Juve, do alto de seus 35 anos - e que fará o seu 36º aniversário nesta sexta-feira -, precisa descansar.

"É normal que em uma partida como essa, você queira ficar para ajudar seu time," o treinador se justificou ao RAI Sport. "Mas não existe uma regra que me impeça de o substituir. Ele sabe que é um jogador fundamental para nós, mas precisa descansar também, sempre tem que estar na condição física ideal."

"Ele provou como é bom com seu desempenho após ser criticado. Não poderia ter jogado melhor do que isso." continuou Pirlo. "Eu falei [para Cristiano] que ele tinha que descansar, temos um jogo importante no sábado. Nós estamos em uma sequência muito grande de jogos, aqui e ali, é bom que ele descanse."

Cristiano Ronaldo na temporada 20/21:



⚔️ 23 jogos

⚽️ 22 gols

🅰️ 4 assistências

⏰ 73 mins p/ participar de gol

🔑 29 passes decisivos

✅ 57% conversão de chances

👟 71 chutes (43 no gol)

🎯 3.2 chutes p/ marcar gol

💯 Nota SofaScore 7.61



Imparável e mais completo a cada ano! pic.twitter.com/5mwHZiwoDW — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 2, 2021

Com a vitória, a Juventus precisa apenas de um empate para se classificar à final da Copa da Itália. Na outra chave, Napoli e Atalanta - pela terceira vez em quatro anos entre os quatro primeiros no torneio - disputam um lugar na grande decisão.

Na quarta colocação da Serie A e a sete pontos do Milan - mas com um jogo a menos -, a Velha Senhora volta aos gramados pelo Campeonato Italiano contra a Roma, em confronto direto pelo terceiro lugar, neste sábado (6), às 14h (de Brasília). É claro, com Cristiano Ronaldo descansado e 100% para decidir mais uma vez.