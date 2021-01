Pirlo e Conte, admiração mútua em caminhos opostos por Juventus e Inter

Mestre e pupilo se encontram pela primeira vez fora das quatro linhas, em duelo que pode fazer times encostarem na liderança

Internazionale e Juventus se enfrentam pela Serie A Italiana neste domingo (17), e mais do que o confronto de gigantes italianos, o duelo marcará o primeiro encontro entre Antonio Conte e Andrea Pirlo como treinadores.

A verdade é que os caminhos dos italianos se entrelaçam por suas carreiras. Figura importante da história da , Conte marcou época pela Velha Senhora como jogador (onde atuou de 1991 a 2004) e como treinador. O ex-volante era inclusive o técnico da Juve quando Pirlo se transferiu para o clube, após 10 anos atuando pelo .

Desacreditado no Milan após uma temporada ruim nos Rossoneri, Pirlo foi liberado e reencontrou seu bom futebol na temporada de 2010/11 sob o comando do hoje rival Conte, que como bom conhecedor do meio de campo, soube aproveitar as habilidades e talento incrível do maestro, que rapidamente se tornou um dos pilares do início da infindável sequência de títulos italianos da Juve. Segundo o próprio Pirlo, Conte foi o responsável por sua vontade de se tornar treinador.

“Ele fez história na Juventus e eu aprendi muito com ele, então eu sempre serei grato. Conte foi o primeiro que me fez querer ser técnico. Ele é uma grande pessoa também, além de um grande técnico”, disse o treinador da Juve.

Apesar de ter encerrado sua passagem no futebol europeu pela Juventus, onde se tornou ídolo da torcida, Pirlo também é muito identificado com a , primeiro grande time que defendeu em sua carreira, entre 1998 e 2001. Apesar da passagem discreta, o meia tem raízes na equipe de Milão, seu time do coração da época de criança.

Agora como dois dos grandes treinadores do futebol italiano, Conte e Pirlo se enfrentam no lado de fora do gramado. Na perseguição do regular Milan, Inter e Juve brigam pelos três pontos que podem encostá-los na liderança do Italiano. O time da capital tem 37 pontos, três a menos que o Milan, enquanto a Velha Senhora tem 33, com um jogo a menos na competição.