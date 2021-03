Pirlo descarta saída de Cristiano Ronaldo da Juventus: "estamos felizes com ele"

Treinador italiano tratou de afastar a suposta insatisfação do clube com o craque português, e afirma que torce por sua sequência na Juve

Enquanto o mundo do futebol especula sobre um possível retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, o treinador da Juventus, Andrea Pirlo, tratou de se pronunciar sobre o português, e deixou claro que o clube tem a intenção de manter o atacante.

As palavras de Pirlo vêm após a declaração do próprio Ronaldo, que neste sábado (20) prometeu à torcida da Juve empenho total para conquistar títulos pelo gigante italiano até o fim da temporada.

Perguntado por repórteres sobre o futuro do camisa 7 da Velha Senhora, o ex-meia de Milan, Inter e Juve respondeu:

“Estamos pensando nisso. Ele ainda tem um ano de contrato com a Juventus, e estamos esperançosos para que ele siga jogando aqui. Ele está fazendo uma grande temporada, e seguimos trabalhando para encerrá-la da melhor maneira possível”, disse Pirlo.

Eleito o jogador do ano da Serie A italiana pela segunda vez consecutiva, Ronaldo já soma 95 gols em suas 122 partidas pela equipe de Turim. Só em 2020/21 já são 30 bolas na rede, além de 4 assistências, nos 33 jogos disputados até aqui.

Com contrato com a Juventus até o início de 2022, Ronaldo foi o principal alvo de críticas após a surpreendente eliminação da Liga dos Campeões, no duelo contra o Porto. Desde então, a sequência do atacante tem sido questionada.