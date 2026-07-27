Andrea Pirlo, lenda do meio-campo italiano, decidiu quebrar o silêncio que mantinha desde o início da polémica em torno da sua candidatura ao comando da seleção nacional, criticando com veemência as tentativas de "politizar" uma decisão puramente desportiva e de lhe atribuir convicções que nunca manifestou.

Num comunicado publicado através da sua conta oficial na plataforma "Instagram", Pirlo manifestou o seu profundo desagrado com a transformação de um assunto técnico numa arena de debate público e acusações, sublinhando que o seu cumprimento das leis e dos contratos profissionais não reflete necessariamente posições políticas ou ideológicas.

A candidatura de Pirlo para treinar os "Azzurri" havia provocado uma tempestade de críticas nos meios italianos, devido ao seu trabalho como embaixador global de uma empresa russa de apostas, algo que alguns consideraram estar em conflito com os valores nacionais, chegando a intensidade da recusa ao ponto de se acenar com a adoção de medidas legais para impedir a sua nomeação.

O campeão do Mundo de 2006 afirmou: "Nos últimos dias, acompanhei com enorme amargura a polémica em torno do meu nome e da possibilidade de assumir o cargo de selecionador da seleção italiana. Por respeito às instituições, à federação e a todos os envolvidos, preferi manter o silêncio até agora, mas sinto agora o dever de esclarecer alguns aspetos fundamentais".

Pirlo, que orientou a Juventus como treinador na época 2020-2021, acrescentou: "Ao longo da minha carreira, quer como jogador quer como treinador, cumpri sempre as leis dos países onde trabalhei e os contratos que assinei de forma legal. Atribuir conotações políticas a esta colaboração profissional significa imputar-me convicções que nunca manifestei e que não são de todo minhas".

O jogador de 48 anos dirigiu os seus agradecimentos a Paolo Maldini e Leonardo, responsáveis pelo assunto técnico na federação italiana, dizendo: "Gostaria de agradecer a Maldini e a Leonardo pela consideração e pela confiança que me depositaram. Reconheço plenamente a sua experiência, a sua competência e o seu amor perene pelo futebol italiano".

Ao concluir o seu comunicado, Pirlo lamentou a transformação de uma decisão desportiva numa batalha de opinião pública, sublinhando que o seu sentimento de pertença ao seu país não está sujeito a negociação nem a questionamento, dizendo: "Lamento que uma decisão desportiva tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou por me atribuir significados e intenções que não me pertencem. O meu amor pela Itália não depende de uma posição passageira, é parte integrante da minha história e da minha identidade, e assim permanecerá para sempre".

Refira-se que a Federação Italiana de Futebol ainda não emitiu qualquer decisão oficial sobre o assunto técnico da seleção nacional, num quadro de persistência da polémica em torno das opções em cima da mesa para a sucessão do anterior treinador.