Piquerez tem teste negativo de Covid-19 e reforça Palmeiras no Mundial

O Palmeiras contará com a presença do lateral esquerdo Joaquín Piquerez na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O lateral esquerdo testou negativo para a Covid-19 e embarcará para Abu Dhabi neste sábado (5).

Ele se juntará à delegação comandada por Abel Ferreira e ficará à disposição do comandante para a disputa do torneio. O uruguaio deve, inclusive, disputar a condição de titular com Jorge para o jogo da semifinal.

O Palmeiras faz a sua estreia na próxima terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O local tem capacidade para 15 mil pessoas e foi inaugurado em 1995, passando por reformas em 2019.

Piquerez, de 23 anos, já fez três partidas pelo Palmeiras na atual temporada. O jogador esteve em campo nas vitórias sobre Grêmio Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo.

Além de Piquerez, o goleiro Matheus viaja aos Emirados Árabes Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Ele entrará na vaga de Vinícius Silvestre, que foi testado com a doença recentemente. O jovem Gabriel Verón também está fora da competição por causa do teste positivo.