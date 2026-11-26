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Lateral-esquerdo e zagueiro participaram de parte das atividades com o elenco e podem aparecer entre os titulares contra o Estudiantes

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O Palmeiras ganhou motivos para otimismo na preparação para a final da Libertadores. Na última atividade antes da viagem a Montevidéu, nesta quarta-feira, Piquerez e Murilo avançaram na recuperação de suas respectivas lesões e deram mais um passo para ficarem à disposição de Abel Ferreira na decisão contra o Estudiantes, marcada para sábado, às 17h, no Estádio Centenário, no Uruguai.

O lateral-esquerdo, que trata uma lesão na coxa direita, entrou em fase de transição física e participou de parte do treinamento integrado ao elenco, assim como o zagueiro. Os dois chegaram a ser relacionados para o confronto com o Flamengo, no último fim de semana, mas ainda não tinham condições de jogo. A presença na lista foi motivada também pela liderança que exercem no grupo, enquanto a comissão técnica trabalha para recuperá-los a tempo da decisão.

Abel Ferreira comandou mais de uma hora de atividades táticas na Academia de Futebol antes de a delegação embarcar para Montevidéu, sob festa da torcida palmeirense. O voo deixou São Paulo às 16h45 e chegou ao destino por volta das 19h. Ao todo, Abel levou 28 atletas para a decisão, incluindo Paulinho, que segue afastado dos treinamentos com o grupo por causa de um trauma na panturrilha direita, mas viajou para integrar a delegação. Os jovens Heittor e Fabiano, que também participaram do compromisso contra a Chapecoense, completam a lista.

A comissão técnica ainda tem dúvidas para definir a escalação titular. No meio-campo, Lucas Evangelista aparece à frente de Andreas Pereira na disputa por uma vaga, enquanto Vitor Roque e Mauricio brigam por espaço no setor ofensivo. Caso Piquerez e Murilo tenham condições de atuar, ambos também podem aparecer entre os titulares.

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Em Montevidéu, o Palmeiras utilizará as instalações do Albion Football Club, clube mais antigo da história do futebol uruguaio, para concluir a preparação. A equipe fará dois treinamentos, nas tardes desta quinta e sexta-feira, antes de enfrentar o Estudiantes em busca do título. A atividade de sexta terá os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

Próximas partidas SEP Copa Libertadores 15:00 EST

A provável formação do Palmeiras tem Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Mauricio).