Piqué vai se aposentar em 2020 para se tornar presidente do Barcelona em 2021, garante jornal

Zagueiro sonha em ser mandatário dos Blaugranas e acredita estar preparado para a função

Gerard Piqué já tem seu futuro todo planejado. O zagueiro do Barcelona decidiu se aposentar em 2020 e, um ano depois, em 2021, se tornar presidente do clube. Ao menos é o que garante o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Segundo a publicação catalã, o defensor tem o grande sonho de ser presidente do Barça e se sente capacitado para exercer a função e comandar a gestão do clube. A ideia de Piqué seria se aposentar em 2020 e ficar um ano se preparando ainda mais e também preparando a sua candidatura ao cargo máximo dos Blaugranas.

O mandato do atual presidente, Josep María Bartomeu, se encerra em junho de 2021.

Ainda de acordo com o veículo, Piqué já tem alguns planos como presidente. Ele quer ter grandes ídolos do clube na sua gestão. Para o comando técnico, por exemplo, o zagueiro sonha com a histórica dupla Xavi-Iniesta. Ele também deseja contar com Puyol na diretoria.