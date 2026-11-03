Piqué quebra o silêncio após a morte de Jesús: mensagem emocionante do dono do Andorra: sinto muito

Gerard Piqué, presidente do FC Andorra, fez questão de prestar homenagem a Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, após sua morte aos 30 anos, em decorrência da grave lesão que sofreu durante o confronto entre as duas equipes na Segunda Divisão espanhola.

O ex-jogador do Barcelona publicou uma mensagem em sua conta nas redes sociais, na qual expressou sua profunda tristeza pela morte do atacante espanhol, dizendo: "Sinto muitíssimo. Que Jesús descanse em paz".

De Miguel havia sofrido uma colisão violenta com o goleiro do Andorra, Jesús Owono, durante a partida disputada no estádio Heliodoro Rodríguez López, antes de ser levado ao hospital para receber tratamento. No entanto, seu estado de saúde se agravou, e o Tenerife anunciou sua morte na manhã de terça-feira.

O jornal espanhol Mundo Deportivo apontou que Piqué havia deixado o estádio da partida rapidamente após o ocorrido, na tentativa de se inteirar do estado de saúde do jogador, antes que o meio esportivo recebesse a notícia de sua morte, que provocou uma ampla onda de tristeza e comoção no futebol espanhol.