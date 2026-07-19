Piqué: Ficarei feliz se a Argentina vencer a Espanha!

O ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, campeão da Copa do Mundo de 2010, afirmou que o confronto final que reunirá hoje, domingo, a seleção de seu país e a Argentina em Nova York representa “a final que não foi disputada no Catar”, ressaltando que será uma das melhores finais da história da Copa do Mundo.

Piqué, de 39 anos, em entrevista ao jornal espanhol “AS”, que a “La Roja” é capaz de conquistar a segunda estrela 16 anos após a conquista na África do Sul, desde que mantenha seu estilo ofensivo e domine a posse de bola diante da seleção argentina liderada por Lionel Messi, que busca o segundo título consecutivo.

O ex-jogador do Barcelona elogiou o nível de seu amigo Messi, de 39 anos, apesar de ele atuar na liga americana, descrevendo-o como “o mais inteligente” e afirmando que “seu talento inato permite que ele encontre posições perigosas perto da grande área, apesar da idade avançada”.

Piqué alertou a seleção espanhola sobre o “contato físico” que as seleções sul-americanas dominam, observando que a Espanha historicamente enfrenta dificuldades diante desse estilo, como aconteceu no confronto contra o Uruguai durante o torneio atual.

Ele considerou que a chave para a vitória está na “ousadia, na pressão alta e no domínio da bola”, alertando que dar espaços à Argentina perto da área de penalidade representará um risco extremo, especialmente com a presença de Messi, que “sempre encontra uma maneira de contornar os zagueiros”.

Ele observou que a seleção de Luis de la Fuente se assemelha muito à geração de 2010, afirmando que “a carisma vem depois da vitória, e não antes”, e elogiou o desempenho defensivo da equipe, que sofreu apenas um gol em todo o torneio.

Ao responder a uma pergunta sobre sua preferência entre a Espanha e seu amigo Messi, Piqué disse: “Desejo que a Espanha vença, mas se a Argentina vencer, ficarei feliz pelo Messi também”, acrescentando que assistirá à partida com seus filhos no estádio, após receber um convite da FIFA.

Piqué revelou que o astro espanhol Lamine Yamal, caso seja coroado campeão mundial hoje, participará com sua equipe da terceira edição do torneio “Liga dos Reis”, que será realizado em breve em Milão, na Itália, e que é organizado pelo próprio Piqué.