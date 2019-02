Piqué explode contra o Real: "Quando arbitragem ajuda, eles não falam nada"

Zagueiro contestou reclamações dos Merengues sobre conquista dos Blaugranas no basquete e ironizou a situação após empate na Champions League

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid nunca é totalmente tranquila. Um exemplo disso é a ameaça dos Merengues em abandonar a liga espanhola de basquete após perder o título para os Blaugranas e contestarem as decisões da arbitragem. Sobre isso, o zagueiro Gerard Piqué não perdeu a oportunidade de alfinetar a agremiação da capital.

"As queixas do Real? Isso acontece há anos. Já foi no futebol, no basquete e, quando vão ao (Wanda) Metropolitano, os árbitros os ajudam e eles não falam nada. Menos mal que não possuem equipes em outras modalidades, ou ouviríamos reclamações no handebol ou no hockey", provocou o camisa 3 em entrevista após o empate em 0 a 0 contra o Lyon na última terça-feira (19).

O questionamento do defensor se refere ao clássico entre o Real e o Atlético de Madrid do último dia 9 de fevereiro, no qual o árbitro Estrada Fernández teve decisões duvidosas a favor dos Blancos.

Sobre o resultado contra os franceses, Piqué lamentou as chances de gol desperdiçadas, mas reforçou a confiança no elenco e, principalmente em Luis Suárez, que chegou a marca de um tento em 17 partidas na Champions League.

"Isso não me preocupa, temos jogadores de muita qualidade. Tenho certeza que eles marcarão gols. Quando estamos em uma sequência ruim como essa, certamente isso pode motivar um pouco. Se há algo que Suárez demonstrou, é que pode ir às redes. Resumidamente, o time sai contente com o placar. É verdade que não conseguimos tantas finalizações, mas jogamos bem e criamos oportunidades", concluiu.

O jogo de volta está marcado para o dia 13 de março, no Camp Nou.