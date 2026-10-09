A tensão aumentou dentro do Real Madrid antes do confronto com o Villarreal, marcado para a noite de sábado, depois que diversos torcedores do clube convocaram um protesto no estádio Santiago Bernabéu, como forma de expressar sua indignação com a queda nos resultados e com o comportamento de alguns astros da equipe, com destaque para Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, além da diretoria de Florentino Pérez.

A convocação para o protesto se espalhou pelas redes sociais sob o lema "Assobios no Bernabéu: o Bernabéu fala", determinando os minutos que antecedem o início da partida para demonstrar o descontentamento da torcida com a situação atual dentro do clube merengue.

A proposta provocou críticas de Josep Pedrerol, apresentador do programa "El Chiringuito", que considerou que soltar os assobios cedo não ajudará o Real Madrid, mas, pelo contrário, dará ao seu rival Barcelona uma vantagem psicológica em meio à crise que a equipe merengue atravessa.

Pedrerol afirmou: "Os torcedores do Barcelona devem agradecer muito à torcida do Real Madrid por soltarem assobios contra seus jogadores", manifestando sua crença de que Joan Laporta, presidente do clube catalão, ficaria feliz se as arquibancadas do Bernabéu se transformassem em fonte de pressão sobre os jogadores do Real Madrid.

O jornalista espanhol acrescentou, em comentário sobre os torcedores que apoiam o protesto: "Parecem-me torcedores do Barcelona", numa referência à sua recusa em colocar ainda mais pressão sobre os jogadores antes de um confronto importante no Campeonato Espanhol.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 VIL

Ainda assim, Pedrerol não descartou o direito da torcida de expressar sua indignação caso os jogadores apresentem um nível ruim durante a partida, esclarecendo que soltar assobios se torna compreensível se o confronto chegar aos seus minutos finais sem que a equipe tenha feito o esforço suficiente para buscar a virada no placar.

Esses desdobramentos ocorrem em meio a críticas direcionadas a Mbappé por conta de sua viagem durante a data Fifa, depois que ele optou por passar alguns dias na França e na Suíça acompanhado de Ester Expósito, em vez de se concentrar na recuperação do incômodo de que sofre.