Piqué e Shakira se separam após 11 anos juntos diante de acusações de traição

Um comunicado conjunto divulgado pela cantora em 4 de junho confirmou que eles estão se separando

Por: Stephen Darwin - A cantora Shakira divulgou um comunicado para confirmar que seu relacionamento com o espanhol Gerard Piqué está terminando. O zagueiro do Barcelona está com a colombiana há 11 anos, com o casal tendo dois filhos juntos.

O jornal espanhol El Periodico publicou alegações feitas pelo podcast de vídeo Mamarazzis que afirmam que Piqué "foi visto acompanhado de outras mulheres" e que "vive sozinho há semanas em seu antigo apartamento".

O que diz o comunicado divulgado por Shakira?

"Lamentamos confirmar que estamos nos separando" , dizia o comunicado conjunto, divulgado pela agência EFE .

"Para o bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que respeitem a privacidade deles."

"Obrigado pela sua compreensão."

Há quanto tempo Pique e Shakira estão juntos?

Piqué e Shakira estão juntos há 11 anos, tendo começado a namorar em 2010.

Em entrevista ao jornal catalão L'Esportiu em 2020, Piqué relembrou a primeira vez que conheceu a cantora, que se apresentou na Copa do Mundo de 2010 antes da vitória da Espanha por 1 x 0 sobre a Holanda na final.

"Eu disse a ela que a veria na final", disse ele. "Ela iria se apresentar na cerimônia de encerramento e eu tinha certeza de que chegaríamos tão longe."

O casal tem dois filhos juntos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.

Em uma entrevista na série de vídeos Overlap de Gary Neville, lançada em maio de 2022, Piqué discutiu por que ele e Shakira não se casaram.

Ele disse: Não, eu não sou casado. É a mentalidade dela.

"Gosto de como estamos agora. Temos dois filhos, com nove e sete anos agora. Trabalhamos bem como um casal."