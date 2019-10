Piqué diz gostar de ter seus 'antis': "quanto melhor jogo, mais se f***m"

Zagueiro do Barcelona disse em entrevista ao El Hormiguero sobre o Real Madrid e provocou os seus haters pelo bom momento no clube

Gerard Piqué concedeu entrevista ao programa El Hormiguero nesta terça-feira (8) e falou sobre o seu momento no . O zagueiro crê que os seus críticos têm de aceitá-lo por viver bom momento no futebol até os dias atuais.

"Ou você tem uma pele muito dura ou isso afeta você. Quando você é jovem, eles o afetam mais e acabam aprendendo a relativizá-los. O mundo do futebol é muito resultante, se você perde, eles te criticam e, se você ganha, eles te elogiam, mesmo que você não esteja bem", declarou.

"Quando faço a bagunça para me divertir, fico desanimado, esse futebol é um show. Depois discutimos isso dentro do vestiário e rimos. Tudo é mentira e uma farsa no final, tudo é muito mais fácil. Esqueça tudo o que você lê sobre o barulho e o que é dito, a atmosfera é ótima, quando enfrentamos problemas, é porque queremos salsa”, acrescentou.

O atleta ainda fala sobre a rivalidade com o . Nos jogos no Santiago Bernabéu, ele costuma receber vaias dos torcedores.

“Ter pessoas contra mim me motiva ainda mais, acho que quanto melhor você joga, mais as fode. Houve um tempo em que, quando jogava com a equipe nacional, eles sempre me chicoteavam e era o meu melhor momento”, comentou.

"Eu nunca vesti uma camisa do Real Madrid... Eu a mudei no final de um jogo", disse. "É porque tenho alergia e tal", acrescentou em tom de brincadeira.

Por fim, o jogador comenta a Copa Davies: "Eles serão os melhores do mundo, como Nadal, Djokovic ou Murray, e será uma ótima experiência para jogadores de tênis e fãs".