Piqué discute com juiz e Koeman reclama de arbitragem após Real Madrid x Barcelona

Clube da Catalunha reclamou um suposto pênalti não marcado e o pouco tempo de acréscimo ao final da partida

Os ânimos não ficaram tranquilos no Barcelona após a derrota para o Real Madrid nesse sábado (10). O time da Catalunha viajou até a capital da Espanha, Madri, e perdeu para o Real por 2 a 1, com gols de Benzema, Kroos e Mingueza. Houve uma série de reclamações a respeito da arbitragem da partida. Dois personagens que estavam do lado de fora do campo - Ronald Koeman e Gerard Piqué - não fizeram questão de esconder o descontentamento com o árbitro da partida.

O principal ponto de reclamação foi um suposto pênalti de Ferland Mendy em Martin Braithwaite e também os quatro minutos de acréscimos dados ao final da partida.

O lance polêmico aconteceu já no final da partida, quando o placar já apontava 2 a 1 para o Real e o Barça buscava o empate. Mendy toca no braço de Braithwaite, que vai ao chão.

Puxou a mão de Braithwaite que claramente se desequilibrou... Fora aquele lance do gol do Real que tinha sido falta em Messi e o juiz deixou seguir...



É foda issopic.twitter.com/dp8MnMtKzl — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) April 10, 2021

Faltando dois minutos para o final do tempo regular, Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A demora para retomar a partida foi o motivo que levou os barcelonistas a reclamarem muito dos quatro minutos de acréscimos.

Na entrevista coletiva após o fim do jogo, Ronald Koeman esbravejou contra a arbitragem de Gil Manzano.

"Quem torce para o Barcelona está bravo e muito descontente por duas decisões da arbitragem. Antes quero dizer que não estivemos bem no primeiro tempo. No segundo tempo melhoramos. Só posso pedir que a arbitragem acerte. O pênalti e os quatro minutos de acréscimo depois de o árbitro ter parado o jogo dois ou três minutos. O pênalti é claríssimo", falou Koeman.

Piqué foi discutir com a arbitragem ao final da partida (Foto: Reprodução/Twitter)

Ao final da partida, Piqué, que não atuou no clássico foi até o juiz para reclamar dos quatro minutos de acréscimo, que acreditou ter sido injusto.