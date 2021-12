Piqué destaca força do Bayern antes de 'decisão', mas diz: 'Não falaria em milagres'

Segundo colocado no Grupo E da Liga dos Campeões, o Barcelona precisa de uma vitória na última rodada da primeira fase para não depender de ninguém em busca de sua vaga para o mata-mata. No entanto, para isso, terá que vencer bem o Bayern de Munique, carrasco memorável e poderoso time europeu.

Precisando dos três pontos na rodada final da fase de grupos, o Barcelona entra em campo nesta quarta-feira (8), contra o Bayern de Munique, na Alemanha. Além da fase complicada que vive, que já preocupa os torcedores contra um time bem estruturado, os espanhóis ainda precisam quebrar um tabu: nunca venceram os bávaros em Munique. Mas o feito não pode ser visto como milagre, pelo menos não na opinião de Gerard Piqué.

Em entrevista nesta terça-feira (7), às vésperas do confronto decisivo, Piqué, um dos capitães do Barça, falou sobre as expectativas e situação das equipes para o jogo. Mesmo entendo a partida como difícil, ele não acha uma vitória fora de casa impossível.

"Vejo que é possível. Não falaria em milagres. É um jogo difícil em um estádio muito difícil. O Bayern não perde aqui na fase de grupos há muitos anos. É verdade que temos feito poucos gols, e eles, muitos. O objetivo é não levar gols e não devemos permitir que criem muitas chances. Temos que ir em busca deles, não deixá-los confortáveis. Se estivermos mais perto do gol, será mais fácil", disse o zagueiro.

Além disso, Piqué não acredita que enfrentar o Bayern já classificado e sem torcida por conta das novas restrições da pandemia na Alemanha seja uma grande vantagem. Na opinião do zagueiro, essa situação não vai afetar os alemães dentro de campo. Ainda assim, porém, os espanhóis entendem o jogo como uma chance de se reafirmar como uma força no futebol europeu, deixando para trás os resultados negativos contra esse mesmo adversário, mesmo objetivo do treinador Xavi Hernandez.

"O que estamos tentando fazer é que o Barça não seja inferior a nenhum rival na Europa. Há trabalho à frente, e temos que ter paciência. A realidade é que amanhã temos que competir e tentaremos vencer o jogo. Depois da partida, vamos analisar onde estamos", disse na coletiva.