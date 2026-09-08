Gerard Piqué não se aposentou da polêmica ao encerrar sua carreira no futebol. O ex-zagueiro do Barcelona, conhecido por sua paixão pelas redes sociais, voltou a se colocar no centro da tempestade mais uma vez, e desta vez com uma resposta incendiária a um usuário do TikTok, na qual abriu velhos capítulos históricos que, segundo ele, condenam seu eterno rival, o Real Madrid.

"Só vencemos com o futebol bonito"

A história começou com um comentário provocativo de um dos usuários das redes sociais, no qual escreveu: "Só existe uma forma de o Barcelona vencer, e nós sabemos muito bem disso", numa insinuação velada à arbitragem.

Piqué não hesitou em responder com um vídeo direto e disse, em tom afiado: "Sim, só existe uma forma de o Barcelona vencer, que é apresentar um futebol maravilhoso. É por isso que somos famosos".

E acrescentou: "Vencemos muitas Ligas, muitos títulos da Liga dos Campeões da Europa e muitas tríplices coroas graças ao futebol maravilhoso que apresentamos. Vocês sempre levantam a questão dos árbitros, e, se quiserem, vou relembrar vocês".

Abrindo os velhos capítulos

Piqué passou da defesa ao ataque, expondo o que considera erros históricos que beneficiaram o Real Madrid nas competições mais importantes.

E disse: "Vou lembrar vocês da final da Liga dos Campeões da Europa contra a Juventus, e do gol de Mijatović, que foi irregular".

E prosseguiu: "Ou em uma das duas finais contra o Atlético de Madrid, o gol de Sergio Ramos estava impedido, e também foi irregular".

Piqué encerrou sua mensagem com a frase que vai incendiar as redes sociais nas próximas horas: "Portanto, há muitos erros de arbitragem, mas normalmente e historicamente, esses erros costumavam pender um pouco a favor do Real Madrid".

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Um abraço caloroso com tom sarcástico

O ídolo do Barcelona finalizou sua fala com o mesmo estilo sarcástico habitual pelo qual ficou conhecido, dizendo: "De qualquer forma, espero que todos vocês estejam bem, envio um abraço caloroso a vocês, e aproveitem o dia".

Uma nova declaração que se soma a uma longa série de manifestações nas quais Piqué não deixa escapar nenhuma oportunidade de defender o Barcelona e atacar o Real Madrid, mesmo anos após sua aposentadoria. E agora, as atenções se voltam para a capital, Madri, para saber se haverá uma resposta vinda da Casa Branca.