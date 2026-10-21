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Simon Jordan provocou um intenso debate ao sugerir que o Chelsea é, na verdade, um “infrator maior e pior” do que o Manchester City quando se trata de descumprir regras financeiras. O ex-proprietário do Crystal Palace acredita que o clube do oeste de Londres escapou, em grande parte, do nível de escrutínio público e das críticas duras atualmente dirigidas ao Manchester City.

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Infrações da era Abramovich entram em foco

Após a recente decisão da Premier League que considerou o Manchester City culpado em 114 das 115 acusações de infrações financeiras, as atenções se voltaram brevemente para Stamford Bridge. O City nega veementemente as acusações e recorre da decisão, mas a repercussão reacendeu o debate sobre os gastos históricos na elite do futebol inglês.

Durante a gestão de Roman Abramovich, iniciada com a compra do clube em 2003 e marcada pela conquista de 21 títulos importantes, o Chelsea contou com enorme apoio financeiro antes da introdução de regras rígidas para os gastos. No entanto, uma iniciativa dos atuais proprietários do clube, a BlueCo, de comunicar as irregularidades às autoridades revelou £ 47,5 milhões em pagamentos não declarados feitos por meio de terceiros em benefício do Chelsea entre 2011 e 2018.

Essas infrações, que teriam envolvido olheiros, dirigentes e negociações por estrelas como Eden Hazard, Willian e Nemanja Matic, resultaram em uma multa de £ 10,75 milhões e uma proibição de contratações por um ano, com aplicação suspensa, no início deste ano. O Chelsea também recebeu uma proibição imediata de nove meses nas categorias de base, além de uma multa de £ 750 mil por infrações separadas relacionadas ao registro de jovens jogadores.

Jordan cobra “indignação de verdade” por infrações do passado

Em entrevista ao Piers Morgan's Uncensored, Jordan, ex-presidente do Crystal Palace, questionou por que a reação pública contra o City é desproporcional à dirigida ao Chelsea. Ele argumentou que, embora o time de Enzo Maresca esteja atualmente sob intenso escrutínio, o clube do oeste de Londres cometeu suas infrações depois de já ter se estabelecido como uma potência financeira.

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“Se você acredita em justiça e acha que o time do Manchester City foi montado de maneira injusta, o interessante para mim é que, se você cria regras injustas, não deve se surpreender quando as pessoas agem de maneira injusta”, afirmou Jordan. “Por que não há indignação de verdade em relação ao Chelsea? O Chelsea teve permissão para fazer o que o Manchester City nunca pôde fazer e, ainda assim, seis anos depois de ter sido admitido nesse grupo, continuava trapaceando.

Getty Images

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“Então o Chelsea entrou nesse grupo e pôde gastar o que quisesse. Quando o Manchester City apareceu, disseram: ‘Não, você não pode entrar. Vamos fechar a porta agora’.”

Caminhos diferentes para dominar a elite

O ponto central do argumento de Jordan está no momento em que cada clube ascendeu. Embora o Chelsea tenha construído as bases de seu sucesso antes de as regras modernas para os gastos serem aplicadas com rigor, ainda assim adotou práticas financeiras ilícitas anos depois.

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“Mas o Chelsea já estava nesse grupo e, cinco anos depois, ainda estava trapaceando”, continuou Jordan. “Então o Chelsea, na verdade, cometeu infrações maiores e mais graves do que o Manchester City. Porque o Manchester City nunca teve permissão para estar nesse grupo e precisou trapacear para entrar. Quando você pensa nesses termos, também precisa começar a se indignar com o Chelsea.”

Apesar dessas infrações históricas, a Premier League concluiu que o Chelsea teria cumprido as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade mesmo se os pagamentos feitos por terceiros tivessem sido declarados oficialmente. Além disso, a decisão do clube de comunicar as irregularidades por iniciativa própria e cooperar amplamente atenuou sua punição final.

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City aguarda recurso enquanto Chelsea lida com sanções

Getty Images

O Manchester City está agora em uma batalha judicial após recorrer da decisão condenatória da comissão independente. O resultado desse processo definirá a real gravidade de sua punição e poderá remodelar o cenário regulatório da Premier League nos próximos anos.

Enquanto isso, o Chelsea precisa operar sob a ameaça de que a proibição suspensa de contratações para o time principal entre em vigor. Com as infrações históricas da era Abramovich já resolvidas pela liga, o clube precisa garantir o cumprimento integral das regras financeiras para evitar novas sanções.