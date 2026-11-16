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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, fez duras críticas à entidade que comanda o futebol e pediu uma mudança no comando da FIFA. O ex-técnico do Liverpool afirmou que o atual presidente, Gianni Infantino, não conseguiu melhorar a reputação do esporte após a gestão de seu antecessor, Sepp Blatter, marcada por escândalos.

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Klopp faz críticas políticas ao presidente da FIFA

O técnico da Alemanha entrou no debate político no domingo ao fazer duras críticas aos 11 anos de Infantino à frente da FIFA. Em Berlim, antes do confronto de sua equipe com os Países Baixos pela Liga das Nações, Klopp se posicionou contra a ampliação do mandato do atual presidente.

O ex-técnico do Liverpool comparou Infantino desfavoravelmente a Blatter, que renunciou em 2015 em meio a escândalos de corrupção. Blatter continua banido do futebol pelo comitê de ética da FIFA, mas Klopp afirmou que a entidade piorou sob seu atual presidente.

Técnico da Alemanha pede dirigentes sem interesses financeiros

Ao falar com jornalistas antes da partida de segunda-feira, Klopp demonstrou frustração com a falta de progresso do futebol mundial desde a saída de Blatter.

“O consenso geral é que uma mudança talvez fizesse sentido”, disse Klopp. “Mas o que me interessaria ainda mais nesse contexto, do ponto de vista do futebol, é que nunca pensamos que as coisas poderiam piorar depois de Sepp Blatter e, ainda assim, alguém conseguiu torná-las piores.”

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Ele pediu que pessoas sem interesses financeiros se apresentem. “Neste momento, pensamos que, se o senhor Infantino saísse, seria até bom se a próxima pessoa pudesse simplesmente fazer um trabalho melhor. Porque acredito que deve ser possível fazer melhor”, acrescentou. “Certamente há pessoas que se preocupam muito com o futuro do futebol e que não têm interesses financeiros em jogo. E, se elas se reunissem, acho que, se uma delas se tornasse presidente, isso seria, acredito, muito positivo.”

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Há incerteza sobre possíveis adversários de Infantino

Infantino enfrentará a candidatura confirmada do ex-presidente da Federação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima , nas eleições de março. Klopp não mencionou Tashima e, em vez disso, comentou os rumores envolvendo o ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger, que, segundo relatos, decidiu não se candidatar .

“Conheço Arsene pelo menos um pouco, e ele é uma boa pessoa, mas não posso dizer se faria algo assim”, disse Klopp. “Também não posso dizer se ele seria adequado para o cargo, porque o fato de ter sido um técnico extraordinário, excepcional, de nível mundial, um dos melhores de todos os tempos, não significa necessariamente que tenha o perfil para ser presidente da FIFA. Acho que é preciso lidar com muitas coisas diferentes nessa função. Estou curioso, por assim dizer, para ver o que acontece.”

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Atenção volta à Liga das Nações antes da votação de março

Klopp volta a se concentrar no trabalho em campo na segunda-feira, quando a Alemanha enfrenta os Países Baixos pela Liga das Nações. Enquanto isso, as atenções se voltam para a eleição da FIFA em março, na qual Tashima é o adversário confirmado que tenta encerrar os 11 anos de Infantino no comando, após Wenger, segundo relatos, ter decidido não concorrer.