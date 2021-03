Pior jogador da história do FIFA quer levar a Irlanda do Norte à Copa como treinador

Ian Baraclough ganhou um overall extremamente baixo no FIFA 10 e é até hoje o pior jogador da história do game

Muitos ex-jogadores ganham cartas especiais no FIFA, chamadas de Icons, que eternizam os grandes craques do passado e estão entre as mais cobiçadas do jogo. O atual técnico da Irlanda do Norte, por exemplo, não ganhou uma carta de ícone, mas ficou marcado como o pior jogador da história do game. Agora, ele espera ter mais sorte na carreira como treinador para levar sua seleção à disputa da Copa do Mundo de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Qatar começam nesta quarta-feira (24) com Portugal, Bélgica e França dando seus primeiros passos na competição. Amanhã, a bola segue rolando com Alemanha, Espanha, Inglaterra e muitas outras seleções em campo.

A Itália encara a Irlanda do Norte, do treinador Ian Baraclough, que foi jogador entre as décadas de 1990 e 2000 e fez sua carreira em times de pouca expressão do futebol inglês. Mesmo assim, ele carrega uma marca no mínimo bastante particular, considerado até hoje como o pior jogador da história do FIFA, franquia que está há quase três décadas no mundo dos games.

O atual treinador da Irlanda do Norte pendurou suas chuteiras no Scunthorpe United, time que atualmente ocupa a quarta divisão do futebol inglês, mas que estava na segunda divisão naquela época.

Na temporada 2009/10, Baraclough já não fazia mais parte do elenco do time e dava seus primeiros passos na nova carreira, atuando como assistente do treinador Nigel Adkins. Mesmo assim, os desenvolvedores do game acabaram incluindo o assistente técnico como jogador no FIFA 10, com uma avaliação extremamente particular.

A média de pontuação dos atletas, o chamado overall, pode chegar a 99 no máximo. Na edição atual do jogo, por exemplo, Messi é 93 e tem cartas especiais que chegam a 98, enquanto a carta padrão de Mbappé tem 90 de overall, mas chega a 97 nas edições especiais.

Mas esse definitivamente não era o caso de Baraclough no FIFA 10. O então jogador não tinha nenhum atributo - finalização, velocidade, chute e etc - com mais de 11 de pontuação, o que lhe rendeu um overall de 25 e o título de pior jogador da história do game.

No ano seguinte, ele começou de fato sua carreira como treinador e, depois de três anos comandando a equipe sub-21 da Irlanda do Norte, chegou à seleção principal, onde está desde a temporada passada e agora tenta garantir uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo.