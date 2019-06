"Pior impossível"; veja a repercussão internacional da derrota da Argentina de Messi

Jornais internacionais abordam a derrota do time de Lionel Messi e companhia para a Colômbia na primeira rodada da Copa América 2019

A imprensa internacional fez críticas à por conta da derrota por 2 a 0 para a , na estreia da , na noite deste sábado (15), na Arena Fonte Nova.

Os comandados de Scaloni foram mal em campo e o reflexo são as abordagens sobre a atuação no jogo válido pela primeira rodada.

Olé (Argentina)

O jornal argentino Olé é um dos mais duros com seus compatriotas e usaram a manchete "pior impossível". "A Argentina teve uma estreia muito ruim na Copa América para a Colômbia e caiu por 2-0 (Roger Martinez e Duvan Zapata). O primeiro tempo foi uma sombra e mal teve 15 minutos bons no início do segundo. Na quarta-feira, o segundo jogo contra o para o ", analisa.

La Nación (Argentina)

La Nación, outro dos principais meios de comunicação na Argentina, disse: "A equipe decepcionou e caiu na estreia da Copa América". A ênfase foi colocada na má imagem mostrada pela equipe, que teve muitos problemas para gerar jogo no campo rival. "Foi a melhor estreia da Argentina, foi um sentimento de insatisfação. Eles terão dias de autocrítica e necessidade de melhora", diz o jornalista Claudio Mauri.

Globo Esporte ( )

No Brasil, o anfitrião da Copa América, o Globoesporte abre com o gol de Zapata e destaca a vitória de Carlos Queiroz. intitulada "Zapatada" e diz: "Messi fica em branco, e Argentina perde para a Colômbia com direito a olé em Salvador".

El Espectador (Colômbia)

Um dos principais meios da Colômbia elogiou a vitória de sua equipe sobre a Albiceleste: "Grande estreia da Colômbia, que derrotou a Argentina de Lionel Messi". Além disso, o veículo de comunicação elogiou a abordagem de Carlos Queiroz: "Ele não se importava que a frente foi a Argentina, com Messi incluído não foi salvo qualquer coisa e fez uma abordagem ofensiva para a Albiceleste, vencendo por 2-0 e começou da melhor forma a sua fase inicial".

La Nación ( )

"A Colômbia surpreendeu a Argentina e a bateu na estreia", disse a mídia chilena. O jornal elogiou a maneira em que o jogo dos Cafeteros aconteceu e a dependência que Scaloni tem em seu '10'. "Na Arena Fonte Nova, a Colômbia deu um golpe na cadeira e derrotou a Argentina por 2-0 em uma partida válida pelo Grupo B da . No mais atraente jogo do primeiro dia de competição, os Cafeteros venceram a Albiceleste de forma convincente".