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Gary Neville aposta que o Arsenal manterá o título da Premier League com facilidade após um fim de semana em que seus rivais mais próximos perderam pontos importantes. O ex-lateral também classificou a situação atual do Manchester United como “constrangedora” depois que uma derrota pesada para o Liverpool deixou o time na zona de rebaixamento.

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Arsenal assume o controle da disputa pelo título

O Arsenal assumiu o controle da disputa pelo título da Premier League. A equipe de Mikel Arteta tem seis pontos de vantagem na liderança após um empate por 2 a 2 com o Newcastle . A frustração de perder pontos no St James' Park foi amenizada pelos tropeços dos rivais mais próximos.

O Brighton, segundo colocado, sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull City, enquanto o Manchester City não passou de um empate por 1 a 1 com o Fulham . O Liverpool foi o único gigante tradicional a reduzir a distância. A equipe conquistou uma vitória dominante por 4 a 0 sobre o Manchester United em Anfield.

Neville faz previsão ousada para a Premier League

Neville espera que o Arsenal mantenha o título conquistado na temporada passada após uma espera de 22 anos. O comentarista acredita que o clube está em um nível completamente diferente do de seus rivais.

“Olhando para os seis primeiros colocados da Premier League neste momento, o Arsenal é claramente o time que se destaca e vai ganhar o campeonato com folga”, disse Neville em seu podcast da Sky Sports. “Mas, quanto aos outros times que costumam estar entre os cinco ou seis primeiros, faz muito tempo que eles não vão tão mal, não é? Estão enfrentando muitas dificuldades.

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“O Liverpool foi obviamente um pouco melhor hoje, mas o Chelsea está enfrentando dificuldades, o Tottenham está enfrentando dificuldades. O Manchester United está enfrentando dificuldades, e o Manchester City parece ter sofrido uma queda brusca em comparação com os padrões que estabeleceu sob Pep Guardiola. Então é um momento muito interessante, em que outros times começam a despontar e a disputa fica muito mais acirrada. É um campeonato muito estranho este ano.”

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United atinge novo fundo do poço

Enquanto o Arsenal vive grande fase, o United caiu para a 19ª posição na Premier League. A equipe teve um início difícil sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino e sofreu uma derrota pesada para o Liverpool depois que Leny Yoro recebeu um cartão vermelho antes dos dez minutos. Neville fez uma avaliação contundente da situação atual de seu ex-clube.

“Não acredito que estejam na luta contra o rebaixamento”, afirmou Neville. “Estão em penúltimo lugar, mas acho que vão sair dessa situação e começar a subir na tabela.

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“É constrangedor, de verdade. A situação é realmente desesperadora, e é cansativo vê-los jogar. Este é o pior Manchester United dos últimos 53 anos.”

O que vem pela frente?

O Manchester United precisa encontrar rapidamente uma maneira de reagir e sair da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Arsenal tentará ampliar sua vantagem na liderança nos próximos jogos da Premier League.