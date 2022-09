Pinda x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta quinta-feira (15), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Pinda e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira (15), em Caieiras, às 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão feminino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Paulistão Play, no streaming, e no canal da FPF no Youtube.

Lanterna do campeonato com 1 ponto em quatro jogos, o Pinda tenta surpreender o forte rival. Já o Corinthians, finalista do Brasileirão feminino, aora quer a vitória para tentar se aproximar dos líderes do estadual.

Escalações:

Escalação do provável PINDA: A confirmar.

Escalação do provável CORINTHIANS: Tainá, Paulinha, Bell, Amanda, Gabi Medeiros, Mariza, Grazi, Julia Brito, Juliete, Miriã e Bianca.

Desfalques

Pinda

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 15 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: estádio Municipal Carlos Ferracini, Caieiras - SP.