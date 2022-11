Pinda x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Times entram em campo nesta sábado (19), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Pinda e Santos entram em campo na tarde deste sábado (19), às 15h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na internet.

Na décima posição com 3 pontos, o Pinda vem de derrota e busca a sua primeira vitória no campeonato. Do outro lado, o Santos perdeu clássico no jogo passado e acabou caindo para o quarto lugar com 19 pontos.

Escalações:

Escalação do provável PINDA: Thayla, Danúbia, Isadora, Ana Clara, Sabrina, Vitoria, Bruna, Camila, Lorrany, Mariane e Raquel.

Escalação do provável SANTOS: Camila, Gi Fernandes, Kaká, Sassá, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Fernanda e Cristiane.

Desfalques

Pinda

sem desfalques confirmados.

Santos

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 19 de novembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: estádio Dr. Antônio Pinheiro Júnior, Pindamonhangaba - SP