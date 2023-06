Pinda x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Pinda na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no estádio estádio Dr. Antonio Pinheiro Junior, Pindamonhangaba, pela sétima rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Facebook da Centauro, na internet.

Em casa, o Pinda busca a sua primeira vitória no campeonato. O time do interior paulista é o 11º colocado, com apenas 2 pontos. Já o Palmeiras ganhou na rodada passada e se manteve em quarto lugar, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Pinda feminino: Bruna, Bianca, Julia, Helen, Ana Clara, Danúbia, Carla, Taysa, Tatiane, Larissa e Bruna.

Palmeiras feminino: Alicia, Bruna, Flavia, Katrine, Adailma, Amanda, Cmaila, Bia Zaneratto, Samia, Andressa e Flavia.

Desfalques

Pinda

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?