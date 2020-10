Maior vencedor da história da Fórmula 1, Hamilton poderia ter sido jogador de futebol

Em entrevista quando ainda iniciava carreira nas pistas, piloto britânico disse que chegou a cogitar carreira em outro esporte

Lewis se tornou neste domingo o maior vencedor da história da Fórmula 1. A caminho de igualar Michael Schumacher como maior campeão da história (sete títulos), ele já superou o alemão em número de vitórias (92 a 91) ao subir no lugar mais alto do pódio do GP de .

Quem vê os números impressionantes do inglês na categoria mais famosa do automobilismo mundial dificilmente acreditaria que ele pensou em seguir carreira em outro esporte. Sim, torcedores. Conforme o próprio Hamilton, ele poderia ter tentado se aventurar nos gramados do nosso bom e velho futebol.

"Eu penso que teria sido um jogador de futebol se não tivesse me tornado um piloto", declarou o piloto, em entrevista ao jornal inglês The Telegraph em 2007, ano que já estreou na Fórmula 1 com o vice-campeonato mundial pela McLaren - a um ponto do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari.

Nascido e crescido na cidade de Stevenage, Hamilton foi além e revelou nesta entrevista que atuou nos tempos de escola ao lado de um tal de Ashley Young - esse sim seguiu carreira no futebol, vestiu a camisa da seleção inglesa e hoje está na após quase dez anos defendendo o .

"Eu tinha mais velocidade do que Ashley Young naquele tempo, mas ele era mais habilidoso. Eu era um meio-campista e poderia ir para uma dividida tão forte que arriscava quebrar minha perna. Eu sou muito competitivo em tudo. Honestamente, não sei de onde vem isso", comentou o hoje piloto da Mercedes na ocasião.

Apesar de seguir carreira nas pistas, Hamilton chegou a mostrar um pouco de sua habilidade com a bola em 2016, em um desafio lançado pelos freestylers Billy Wingrove e Jeremy Linch. Assista abaixo!

Para quem torce Lewis Hamilton?

O maior vencedor da história da Fórmula 1 é torcedor do . Maldosos dirão que ele tem conseguido mais vitórias recentemente do que o seu time do coração.

Em novembro de 2018, o inglês fez questão de homenagear o francês Arsene Wenger, o comandante do clube nas últimas grandes conquistas e que encerrava ali sua passagem de 22 anos pelos Gunners. "Sempre tive grande admiração por ele", declarou.

No ano seguinte, o piloto da Mercedes conheceu pessoalmente Aubameyang, artilheiro do time londrino, em encontro devidamente registrado pelo gabonês nas redes sociais.

Mas o grande amigo de Hamilton no futebol é Neymar. Dois dos maiores superstars do esporte mundial construíram uma ótima relação e não perdem a chance de se encontrar quando há espaço na agenda.

"Passo um tempo com o Neymar, e o inglês dele é muito melhor do que o meu português, claro. É difícil, tem que estar bem concentrado para entender a conversa. Acho que ele entende mais do que fala, mas, de alguma forma, a gente consegue ter grandes conversas", afirmou Hamilton à Folha no ano passado.

Como pudemos ver, Hamilton não foi jogador, mas é mais um dos milhões de fãs do esporte que tanto amamos. Este site aproveita a chance para parabenizar o maior vencedor da história da Fórmula 1 por mais um recorde!