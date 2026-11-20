Treino a portas fechadas em Carrington vaza na internet
Cerca de 12 minutos do treino a portas fechadas de quinta-feira em Carrington apareceram no canal CC OVERVIEW, no YouTube, antes de se espalharem pelas redes sociais e acumularem milhões de visualizações.
Na sexta-feira, o piloto, conhecido como "Colin", removeu as imagens e publicou um comunicado no qual reconheceu que filmar o elenco foi "antiético".
Operador admite 'erro total de avaliação' e isenta o Liverpool
Ao explicar seus motivos no comunicado de sexta-feira, o operador afirmou que queria apenas registrar o novo técnico em campo. Ele disse em seu canal no YouTube: "Gostaria de falar sobre o incidente de ontem. Um erro total de avaliação da minha parte me levou a filmar parte do treino do Manchester United em Carrington. Embora o voo fosse legal segundo as regras para drones, reconheço plenamente que foi antiético da minha parte.
"Meu objetivo era mostrar Mauricio Pochettino com o uniforme de treino do United para que os torcedores o vissem assim pela primeira vez.
"Presumi, equivocadamente, que, por ser perto do início do treino, nenhuma atividade relevante teria começado e que as imagens mostrariam apenas um aquecimento inofensivo."
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Ele também esclareceu que acreditava, por engano, que a imprensa tinha permissão para acompanhar o treino e afastou qualquer envolvimento de clubes rivais no voo: "Também presumi, equivocadamente, que o treino estaria aberto a diversos veículos de comunicação. Gostaria de pedir desculpas ao Manchester United, a Mauricio Pochettino e aos jogadores por minhas ações e espero sinceramente que elas não afetem o resultado de nenhuma partida.
"Também gostaria de afirmar que o Liverpool Football Club e qualquer outro clube de futebol não tiveram envolvimento na minha decisão de filmar em Carrington ontem. O vídeo foi removido do meu canal.
"Passei os últimos quatro anos desenvolvendo meu canal no YouTube e era bem-visto nas áreas em que filmo. Agora, gostaria de voltar a reconstruir minha reputação prejudicada e a produzir vídeos responsáveis e bem recebidos. Obrigado."
Defesa inicial com base nas regras do espaço aéreo contrasta com política rígida em Carrington
Antes de apagar o vídeo, o YouTuber defendeu inicialmente o voo com base nas regras de aviação, argumentando que "o espaço aéreo não tem restrições... qualquer pessoa pode sobrevoá-lo".
O canal também afirmou: "O drone permaneceu no campo de visão o tempo todo, não sobrevoou ninguém nem chegou perto de ninguém. Portanto, foi um voo perfeitamente legal segundo as regras da CAA, que regulamenta o uso de drones."
No entanto, o United proíbe rigorosamente aeronaves não tripuladas em seu centro de treinamento. Placas no perímetro alertam que qualquer pessoa flagrada operando um drone "será denunciada para processo criminal e estará sujeita a ação cível".
Pochettino enfrenta teste imediato em Anfield
Contratado nesta semana, vindo da seleção masculina dos Estados Unidos, para substituir Michael Carrick, demitido, Pochettino teve pouco tempo de preparação antes da visita a Anfield no domingo.
Com o United na 18ª posição da Premier League após conseguir apenas uma vitória nos primeiros 10 jogos, o novo técnico enfrenta um teste imediato contra um Liverpool que ocupa o quarto lugar na tabela.