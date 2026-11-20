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Um criador de conteúdo do YouTube teve de fazer um pedido de desculpas após usar um drone para filmar o primeiro treino de Mauricio Pochettino como técnico do Manchester United. O episódio causou repercussão em Carrington enquanto o clube se prepara para um confronto importante da Premier League contra o rival Liverpool.

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Treino a portas fechadas em Carrington vaza na internet

Cerca de 12 minutos do treino a portas fechadas de quinta-feira em Carrington apareceram no canal CC OVERVIEW, no YouTube , antes de se espalharem pelas redes sociais e acumularem milhões de visualizações.

Na sexta-feira, o piloto, conhecido como "Colin", removeu as imagens e publicou um comunicado no qual reconheceu que filmar o elenco foi "antiético".

Operador admite 'erro total de avaliação' e isenta o Liverpool

Ao explicar seus motivos no comunicado de sexta-feira, o operador afirmou que queria apenas registrar o novo técnico em campo. Ele disse em seu canal no YouTube: "Gostaria de falar sobre o incidente de ontem. Um erro total de avaliação da minha parte me levou a filmar parte do treino do Manchester United em Carrington. Embora o voo fosse legal segundo as regras para drones, reconheço plenamente que foi antiético da minha parte.

"Meu objetivo era mostrar Mauricio Pochettino com o uniforme de treino do United para que os torcedores o vissem assim pela primeira vez.

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"Presumi, equivocadamente, que, por ser perto do início do treino, nenhuma atividade relevante teria começado e que as imagens mostrariam apenas um aquecimento inofensivo."

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Ele também esclareceu que acreditava, por engano, que a imprensa tinha permissão para acompanhar o treino e afastou qualquer envolvimento de clubes rivais no voo: "Também presumi, equivocadamente, que o treino estaria aberto a diversos veículos de comunicação. Gostaria de pedir desculpas ao Manchester United, a Mauricio Pochettino e aos jogadores por minhas ações e espero sinceramente que elas não afetem o resultado de nenhuma partida.

"Também gostaria de afirmar que o Liverpool Football Club e qualquer outro clube de futebol não tiveram envolvimento na minha decisão de filmar em Carrington ontem. O vídeo foi removido do meu canal.

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"Passei os últimos quatro anos desenvolvendo meu canal no YouTube e era bem-visto nas áreas em que filmo. Agora, gostaria de voltar a reconstruir minha reputação prejudicada e a produzir vídeos responsáveis e bem recebidos. Obrigado."

Defesa inicial com base nas regras do espaço aéreo contrasta com política rígida em Carrington

Antes de apagar o vídeo, o YouTuber defendeu inicialmente o voo com base nas regras de aviação, argumentando que "o espaço aéreo não tem restrições... qualquer pessoa pode sobrevoá-lo".

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O canal também afirmou: "O drone permaneceu no campo de visão o tempo todo, não sobrevoou ninguém nem chegou perto de ninguém. Portanto, foi um voo perfeitamente legal segundo as regras da CAA, que regulamenta o uso de drones."

No entanto, o United proíbe rigorosamente aeronaves não tripuladas em seu centro de treinamento. Placas no perímetro alertam que qualquer pessoa flagrada operando um drone "será denunciada para processo criminal e estará sujeita a ação cível".

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Pochettino enfrenta teste imediato em Anfield

Contratado nesta semana, vindo da seleção masculina dos Estados Unidos, para substituir Michael Carrick, demitido , Pochettino teve pouco tempo de preparação antes da visita a Anfield no domingo.

Com o United na 18ª posição da Premier League após conseguir apenas uma vitória nos primeiros 10 jogos, o novo técnico enfrenta um teste imediato contra um Liverpool que ocupa o quarto lugar na tabela.