Pikachu do Fortaleza participa do dobro de gols que o do Vasco no Brasileirão

O ala decidiu com gol e assistência na vitória por 3 a 2 sobre a Chapecoense, que mantém o Leão do Pici na parte de cima do campeonato

O Fortaleza faz o seu melhor início de campanha no Brasileirão por pontos corridos, e a vitória por 3 a 2 sobre a Chapecoense, pela oitava rodada do certame, é mais um atestado desta impressionante forma do Leão do Pici - que voltou a triunfar após quatro rodadas. Evidente que o trabalho do argentino Juan Pablo Vojvoda é o que mais chama a atenção. Seja porque hoje em dia vamos dando grande importância para a figura do treinador, seja pela forma como o time vai desempenhando mesmo.

Mas se Vojvoda é o destaque na área técnica, dentro das quatro linhas é difícil não apontar Yago Pikachu como a referência em campo neste início de Brasileirão. O ala-direito é o artilheiro do time, com quatro gols marcados, e também o líder em assistências – com dois passes para gols. Vindo de pênalti perdido no empate sem gols contra o Grêmio, o paraense de 29 anos foi o melhor em campo nos 3 a 2 sobre a Chapecoense.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os visitantes saíram em vantagem com o pênalti convertido por Anselmo Ramón e David igualou para o Fortaleza no início do segundo tempo. Quando o zagueiro Juan Quintero recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, a expectativa de uma virada tricolor caiu... mas foi justamente quando Yago Pikachu apareceu para fazer a diferença. Foi seu o passe para Robson virar, e seu o gol que deu uma carga maior de tranquilidade com o terceiro gol – antes de Pedro Perotti fazer o segundo da Chape.

Mais goleador e garçom do que nunca

Considerando a média de participações diretas em gols (gols + assistências), Yago Pikachu tem, pelo Fortaleza, a sua melhor marca no Brasileirão até o momento: ajuda o Leão do Pici a balançar as redes em 0.75 das partidas. É o dobro em relação à sua melhor marca pelo Vasco, 0.37 em 2018 – quando fez 10 gols e contribuiu com três assistências.

Por melhor que seja bom (e impressionante) o início de campanha do Fortaleza neste Brasileirão 2021, com quatro vitórias em oito rodadas que o colocam na parte de cima da tabela de classificação, dificilmente o Leão do Pici vai disputar o título – como fez duas vezes em suas campanhas na antiga Taça Brasil, quando terminou com os vice-campeonatos nas finais em mata-mata.

Ainda assim, o melhor início do clube na história do Brasileirão por pontos corridos faz o torcedor sonhar. E torcedor de futebol tem mais é que fazer isso, enquanto Yago Pikachu e Vojvoda trabalham para fazer os tricolores não acordarem deste sonho.