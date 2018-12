Pikachu confirma ter recebido propostas, mas se diz feliz no Vasco

O jogador, que está de férias nos Estados Unidos, recebeu sondagens do Orlando City e atualmente faz curso de inglês

Yago Pikachu foi um dos maiores destaques do Vasco da Gama em 2018, temporada que terminou como artilheiro do clube (18 gols) e com grande valorização. O bom desempenho atraiu o interesse de equipes do Japão, Estados Unidos e Brasil. Entretanto, o lateral/ponta garantiu que só deixa São Januário se a oferta for boa para os dois lados.

"Chegou uma proposta ao meu representante e ao clube. Tenho contrato com o Vasco e estou feliz e adaptado ao clube. Mas vamos analisar o que chegar e conversar com eles. Seja o que acontecer, precisa ser bom para todas as partes”, afirmou em entrevista para o UOL Esporte. "Estou de férias e nos últimos dias não quis saber de nada sobre especulações, mas esta semana vou conversar com meus empresários e meu pai", completou.

Pikachu atualmente está nos Estados Unidos com a família e aproveita o tempo vago para, dentre outras coisas, estudar inglês pensando já em uma futura transferência. Nos EUA, o Orlando City sondou a sua situação. Aos 26 anos, o jogador é tido como um dos principais ativos do Vasco, que detém 60% de seus direitos econômicos. A multa rescisória do atleta é de R$ 70 milhões – dentre os quais R$ 42 mi ficariam em São Januário.