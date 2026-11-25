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O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), acionista majoritário do Newcastle United, busca vender até 25% do clube por meio da emissão de novas ações. O dinheiro iria diretamente para o Newcastle, e não para o PIF. A prioridade é construir um estádio de cerca de 1,3 bilhão de libras ou reformar o St James' Park, enquanto o clube busca um grande investimento externo.

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PIF contrata o JP Morgan

O PIF contratou o JP Morgan para conduzir a venda de até um quarto do Newcastle por meio de uma emissão de ações, conforme noticiado inicialmente pelo The Athletic. O banco, sediado em Nova York, trabalhou recentemente na tentativa fracassada da Fifa de vender 20% de seus direitos comerciais.

O fundo detém cerca de 85% do clube, enquanto a família Reuben possui o restante. As participações de ambos seriam diluídas. O PIF comprou o Newcastle de Mike Ashley por 305 milhões de libras em outubro de 2021, e seu presidente, Yasir Al-Rumayyan, assistiu à primeira partida da temporada no sábado, no empate por 2 a 2 com o Arsenal .

Dinheiro irá para o clube

Nenhum recurso da emissão de ações iria para o PIF. Os novos investidores aportariam dinheiro diretamente no Newcastle em troca de até um quarto das ações. Fontes próximas ao fundo insistem que ele mantém seu compromisso de longo prazo com o clube e que não se trata de uma venda integral.

O Newcastle precisa de cerca de 1,3 bilhão de libras para construir um novo estádio com capacidade entre 65.000 e 72.000 pessoas. O diretor-executivo David Hopkinson disse no início deste mês: "Seja qual for a nossa decisão aqui, ela terá impacto por gerações e definirá a próxima era do clube. Vai custar caro."

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Hopkinson revela conversas com bancos

O clube também planeja um novo centro de treinamento perto do aeroporto internacional da cidade, e Hopkinson revelou que conversas com representantes de bancos estavam em andamento.

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Ele acrescentou: "Quando cheguei, estávamos na fase de concepção. Avançamos bastante rumo a opções mais claramente definidas e à etapa de decidir como colocar isso em prática. É um projeto de importância global. Recentemente, passamos muito tempo com representantes de bancos de Nova York pensando em como poderíamos fazer isso e quais opções poderíamos considerar. Posso garantir que trabalhamos nisso todos os dias e espero que em breve tenhamos algo concreto para compartilhar com vocês."

PIF reduz gastos com esporte

A iniciativa ocorre enquanto o PIF reduz seus gastos com esporte, após retirar seu apoio ao LIV Golf e vender uma participação no Al-Hilal, da Liga Saudita.

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O Newcastle não é o único nessa situação: Everton e Crystal Palace também buscam novos investimentos. Enquanto isso, segundo informações publicadas, o PIF acredita que o Newcastle poderá chegar a valer 5 bilhões de libras caso encontre um sócio minoritário.