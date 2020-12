Pietro Fittipaldi vai usar o número 51 na Fórmula 1 em homenagem ao Palmeiras?

Palmeiras tem mundial? Alviverde de coração, neto de Emerson Fittipaldi fará sua estreia na F1 correndo com o número 51 estampado em seu carro

O Palmeiras tem um título mundial ou não? Para a Fifa a resposta é clara, não. Já para o Alviverde paulista, o título de 1951 deveria ser reconhecido como tal. A polêmica, que toma conta das brincadeiras entre os torcedores, ganhará um novo capítulo, mas desta vez na Fórmula 1. Isso porque o piloto palmeirense Pietro Fittipaldi irá correr com o número 51 estampado em seu carro. Mas seria essa uma homenagem ao ?

Neto do lendário Emerson Fittipaldi, Pietro fará sua estreia na Fórmula 1 no próximo final de semana, no Grande Prêmio de Sakhir, no Bahrein. Substituindo o francês Romain Grosjean, ele se tornará o trigésimo-segundo piloto brasileiro na história a correr na Fórmula 1.

Mas além do grande feito, o palmeirense de 24 anos espera comprovar de uma vez por todas que seu time de coração tem sim um mundial, apesar a Fifa não concordar com a história. Para isso, ele terá estampado em seu carro, da Haas, o número 51, ano em que o Palmeiras conquistou a Copa Rio, diante da Juventus.

Mas apesar de sua paixão pelo Alviverde paulista, o número foi, na verdade, escolhido pela própria equipe. Segundo o blog Pole Position, do Uol, Pietro queria utilizar o número 21, que já havia sido adotado por Esteban Gutierrez. Então, a Haas acabou selecionando o número 51, que, obviamente, agradou Pietro.

Dessa forma, ele manteve a numeração para sua estreia na Fórmula 1 e, portanto, toda vez que correr na modalidade a partir de agora, será usando um dos números favoritos dos torcedores palmeirenses.

"Esse era o número de teste da Haas, desde que eu comecei a testar com eles. Quando a equipe perguntou qual o número que eu queria usar neste fim de semana, decidi ficar com ele porque era o número que estava comigo desde o começo, e vai ser o número de testes que vai subir comigo para o grid”, explicou Pietro ao Uol Esporte.

“Eu também sou palmeirense roxo e todo mundo sabe que, em 51, o Palmeiras ganhou o campeonato mundial!", completou o piloto brasileiro.

Assim como para Pietro, o Palmeiras também considera a Copa Rio de 1951 como um título mundial. Mas enquanto a Fifa não reconhecê-lo como tal, o tema seguirá sendo motivo de brincadeiras e provocações entre os torcedores palmeirenses e seus rivais.