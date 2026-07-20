Piers Morgan sobre a violência dos argentinos: “Um comportamento repugnante... São um bando de valentões!”

Uma onda de críticas severas se abateu sobre a seleção argentina após o comportamento violento de seus jogadores na derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo, na prorrogação, em cenas descritas como vergonhosas e incompatíveis com o espírito do esporte, nas quais o meio-campista Leandro Paredes se envolveu em uma briga violenta que resultou em sua expulsão com cartão vermelho direto, apesar de a partida já ter terminado.

O jornalista britânico Piers Morgan, torcedor do Arsenal e da seleção inglesa, liderou uma campanha de críticas contundentes pela plataforma “X”, descrevendo os argentinos como “um bando de valentões violentos”, e de “vergonha para o futebol”, afirmando que nunca sentiu tanta alegria pela derrota de um time, em um comentário em que descreveu o comportamento como “repugnante”.

Os momentos seguintes ao apito final foram marcados por um caos total, quando Paredes perdeu completamente a cabeça e avançou violentamente contra o zagueiro espanhol Éric García, derrubando-o no chão, Enquanto jogadores de ambas as equipes corriam para separar a briga, o meio-campista argentino mirou no jovem astro do Barcelona, Gavi, puxando-o para o chão e, em seguida, espancando-o enquanto ele estava caído, em uma cena chocante que levou o árbitro Slavo Vincic a mostrar o cartão vermelho direto para Paredes, apesar de a partida já ter terminado oficialmente.

Esse incidente vergonhoso ocorre após uma série de comemorações provocativas realizadas pelos jogadores argentinos após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal de quarta-feira, quando a popularidade da Argentina entre os torcedores ingleses caiu drasticamente depois que Valentín Barco, e Cristian Romero comemoraram seus gols na cara dos jogadores ingleses de forma provocativa; além disso, a seleção argentina ergueu uma faixa com referência às Ilhas Malvinas para comemorar a vitória, em uma referência política que provocou a ira da torcida britânica.

Por isso, muitos outros torcedores se juntaram à ampla onda de repúdio nas redes sociais após a vitória da Espanha. Um torcedor escreveu: “Eles não deveriam ser autorizados a participar dessas competições novamente”, enquanto outro acrescentou: “Seleção nojenta! A vitória da Espanha é o resultado merecido no futebol”, e um terceiro comentou: “Não há lugar para esse tipo de comportamento no futebol”, em um consenso claro de condenação às atitudes violentas e antidesportivas dos jogadores argentinos.