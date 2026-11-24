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Piers Morgan fez duras críticas a Cole Palmer depois que o atacante do Chelsea não cumprimentou a torcida ao fim da derrota por 4 a 1 para o Leeds United, no sábado. Ao lado de Nicky Butt, ex-jogador do Manchester United, Morgan alertou que a péssima atitude do jogador de 24 anos pode arruinar sua carreira no clube e na seleção da Inglaterra.

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Morgan critica Palmer por ignorar a torcida em Stamford Bridge

Morgan acusou Palmer de desperdiçar seu enorme talento e demonstrar uma péssima atitude depois que o atacante do Chelsea ignorou a torcida após a decepcionante derrota por 4 a 1 para o Leeds United , no sábado. O público em Stamford Bridge assistiu incrédulo à primeira vitória do time de Daniel Farke no oeste de Londres desde 1999.

Palmer teve mais uma atuação apagada e, ao fim da partida, recusou-se a aplaudir a torcida da casa. Para piorar, o ex-atacante do Manchester City se envolveu em um desentendimento com o companheiro de equipe Joao Pedro antes de seguir para o túnel. Suas atitudes provocaram uma reação imediata de Morgan, que alertou que a carreira do jogador de 24 anos corre sério risco de perder força caso ele não mude de comportamento.

Apresentador faz duras críticas à conduta do atacante fora de campo

Em participação no Football Uncensored, Morgan não poupou críticas ao questionar o profissionalismo de Palmer dentro e fora do futebol. Ele apontou a ausência contínua do meia nas convocações de Thomas Tuchel para a Inglaterra como prova de problemas mais profundos de comportamento.

“Desculpe, mas ele é um baita babaca. O cara, dentro e fora de campo, é um babaca”, disse Morgan. “A forma como ele se recusou a ir até a torcida. A forma como trata os torcedores na rua.

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“Tudo o que envolve Palmer, as histórias que se ouvem nos restaurantes, a forma como ele se comportou na concentração da Inglaterra e o motivo pelo qual Tuchel não o convoca. É um cara com uma capacidade incrível que está desperdiçando tudo isso.”

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A atuação sem brilho de Palmer contra o Leeds deu sequência a uma preocupante queda de rendimento do jogador. Ele teve apenas uma participação em gol nas últimas cinco partidas, ao converter um pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United no início deste mês. Ex-jogador do Manchester United, Butt participou do programa ao lado de Morgan e também demonstrou frustração com a recusa de Palmer em encarar a torcida.

“Tenho que admitir que alguns comportamentos diante dos torcedores e do público... Todos nós cometemos erros, eu cometi muitos quando era mais jovem”, disse Butt. “Não ir aplaudir a torcida... Você tem o dever de ir lá e aplaudi-la. As pessoas gastam seu dinheiro suado para assistir a um time de futebol que está jogando uma porcaria.”

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Palmer sofre pressão para reconquistar torcida e Tuchel

Com Tuchel mantendo a decisão de não lhe dar espaço na seleção, Palmer enfrenta agora uma cobrança crescente por seu temperamento e rendimento. Ele precisa recuperar rapidamente sua melhor forma e reconstruir a relação com a torcida de Stamford Bridge para evitar que sua promissora carreira perca força.