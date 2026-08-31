O famoso apresentador Piers Morgan comentou a decisão de Lionel Messi, lenda do futebol argentino, de se aposentar da carreira internacional, nesta segunda-feira.

Morgan escreveu, em sua conta na rede "X": "Urgente: Lionel Messi se aposenta do futebol internacional, após ter marcado 125 gols pela seleção da Argentina, ficando na segunda colocação na lista dos maiores artilheiros do futebol internacional".

E acrescentou: "Cristiano Ronaldo marcou 146 gols pela seleção de Portugal, o maior número na história do futebol em nível internacional. Isso encerra o debate sobre quem é o melhor jogador da história".

Vale lembrar que Piers Morgan mantém uma forte relação de amizade com Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr saudita e da seleção de Portugal.





Messi escreveu, em um comunicado oficial publicado em sua conta na rede "Instagram": "Após todo esse tempo desde a partida final, e depois de muita reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar da seleção".

E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e ainda me dói profundamente, mas sei que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo de mim, não apenas durante os últimos anos, nos quais conquistamos tudo, mas antes disso também, e sempre lutei e entreguei tudo o que tenho por esta camisa, para fazer vocês felizes e fazê-los sentir orgulho de ser argentinos por meio do futebol".



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