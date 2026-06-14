A seleção holandesa deixou escapar a vitória no domingo à noite, após derrotar o Japão em sua primeira partida neste Mundial. Pouco antes do fim, Daichi Kamada marcou o gol de empate, fazendo com que a Oranje tivesse que se contentar com um ponto (2 a 2). O analista da NOS, Pierre van Hooijdonk, está convencido de que Micky van de Ven é o culpado pelo gol sofrido no final da partida.

Virgil van Dijk e Crysencio Summerville pareciam garantir a vitória para a Oranje, até que o Japão recebeu um escanteio aos 88 minutos. Após passe do atacante do NEC, Koki Ogawa, Kamada marcou o gol de empate no final da partida.

“Van de Ven perdeu Ogawa completamente!”, critica Van Hooijdonk logo de cara. “Você vê ele (Ogawa, red.) contornando a defesa, e no final das contas é você quem está na marcação individual.”

“Há alguns jogadores na marcação por zona, mas na marcação individual você é responsável pelo seu homem. Então, é quase impossível passar a responsabilidade para outra pessoa.”

“Ele (Ogawa, red.) está realmente completamente livre. Van de Ven não está em lugar nenhum”, conclui Van Hooijdonk, com uma crítica dolorosa ao zagueiro do Tottenham Hotspur.

Devido ao empate, a seleção holandesa ainda tem muito trabalho pela frente no Grupo F, que conta ainda com a Suécia e a Tunísia. Esses países se enfrentam na madrugada de domingo para segunda-feira.



