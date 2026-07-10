Pierre van Hooijdonk se recusa a voltar atrás após a polêmica envolvendo Wiegman: “É a constatação de um fato”

Pierre van Hooijdonk se pronunciou na noite de sexta-feira sobre a polêmica que surgiu após suas declarações sobre uma possível nomeação de Sarina Wiegman como técnica da seleção holandesa. O ex-atacante teve a oportunidade, durante o programa “NOS WK Avond”, de esclarecer suas declarações anteriores, mas manteve sua posição de que ainda não é o momento certo para uma técnica na seleção.

No início desta semana, Van Hooijdonk se manifestou à NOS contra uma eventual nomeação de Wiegman como treinadora da Seleção Holandesa. “Ela não tem experiência no mais alto nível do futebol masculino. Ouço todo mundo se contorcendo de todas as maneiras possíveis quando se trata de Wiegman: uma mulher pode ser treinadora? Para mim, essa questão nem se coloca. Para mim, a resposta é não”, disse ele na ocasião.

Van Hooijdonk também argumentou que parte dos jogadores tem uma origem cultural diferente. “Hoje em dia, lidamos com muitos rapazes de origens diversas. Entre eles, há muitos jogadores que vêm de uma cultura em que a mulher não está no mesmo nível que o homem.”

Essas declarações geraram muitas críticas. Durante a transmissão da noite de sexta-feira, Van Hooijdonk explicou melhor seu argumento. “Já usei esse argumento várias vezes quando converso com as pessoas sobre esse assunto, principalmente no âmbito dos clubes. Lá, lida-se com uma diversidade maior. Não é minha opinião, mas a constatação de um fato. Acho que todos nós vemos isso, mas nem todos ousamos mencionar.”

Jan Mulder perguntou então se Van Hooijdonk queria dizer que os jogadores, por causa de sua religião, preferem ser treinados por um técnico do sexo masculino. “Não é assim que vejo a questão”, respondeu o ex-jogador da seleção.

Kenneth Perez também questionou o raciocínio de Van Hooijdonk. Segundo o dinamarquês, a origem cultural dos jogadores da seleção holandesa não precisa ser um obstáculo. “Homens e mulheres são iguais na Holanda, não são? Ambos são valorizados da mesma forma. Em outros países talvez seja diferente, mas isso não é um argumento válido para a seleção holandesa, não é mesmo?”

Van Hooijdonk, no entanto, manteve sua posição. “Acho que ainda não é o momento certo para uma treinadora. Acredito firmemente que isso vai acontecer algum dia. Mas também acho que ainda vai demorar um pouco.”

Segundo o ex-atacante, um fator que contribui para isso é que o futebol feminino se desenvolveu mais tarde do que o masculino. “O futebol feminino ainda está um pouco atrás, porque começou mais tarde. Há uma aceleração nesse desenvolvimento, mas não a um ritmo que já nos permita nomear uma mulher como treinadora da seleção masculina.”

Van Hooijdonk acredita que as treinadoras devem, primeiro, adquirir mais experiência no futebol masculino. “Precisamos, antes de tudo, chegar a uma situação em que as mulheres assumam funções de treinadoras nas categorias de base das organizações de futebol profissional. Assim, haverá uma adaptação e, por fim, as treinadoras poderão avançar para cargos nas equipes principais.”