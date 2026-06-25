Pierre van Hooijdonk percebe algo muito chamativo na entrevista com Ronald Koeman: “Na verdade, ele está dizendo aqui…”

Antes do jogo Tunísia x Holanda, Ronald Koeman explicou à NOS os motivos por trás de sua escalação inicial. Nela, ao contrário dos dois jogos anteriores, não havia lugar para Micky van de Ven.

“Deixei dois jogadores de fora propositalmente”, começa Koeman em conversa com Jeroen Stekelenburg. “Micky van de Ven e Crysencio Summerville. Por causa do risco de um segundo cartão amarelo. Esse é o motivo, o único motivo.”

Devido à ampliação da Copa do Mundo, e consequentemente a uma fase eliminatória adicional, todos os cartões amarelos recebidos após a fase de grupos serão anulados. Após as quartas de final, isso acontecerá novamente. Van de Ven e Summerville já tinham recebido um cartão amarelo, mas após a partida contra a Tunísia esses cartões serão anulados.

Assim, Donyell Malen volta a ser titular como ponta-direita. Koeman espera que o atacante da AS Roma consiga finalmente marcar seu gol. “Isso é algo de que os atacantes sempre precisam. Quando há tanta atenção voltada para isso, isso também afeta o jogador. Ele terá, portanto, novamente a chance pela direita, com total liberdade.”

Em seguida, perguntam ao técnico se ele também está pensando em dar descanso aos jogadores, dada a rapidez com que o próximo jogo se aproxima. “Dependendo da situação, você tem isso em mente. Mas também aprendi que não se deve pensar nisso antecipadamente. Se chegar a hora, vai acontecer. Aí será uma possibilidade.”

Rafael van der Vaart concorda plenamente com a escalação da Seleção Holandesa. “Fico feliz que ele esteja escalando todos com quem costuma jogar normalmente.” Pierre van Hooijdonk comenta: “Na verdade, ele está dizendo aqui que Summerville teria jogado de forma diferente.”

Summerville vem tendo uma excelente Copa do Mundo até agora, com um gol tanto contra o Japão quanto contra a Suécia. Não está claro se ele terá tempo de jogo contra a Tunísia como reserva.