Pierre van Hooijdonk foi duramente criticado após declarações bastante polêmicas ao vivo na TV

Angela de Jong criticou duramente Pierre van Hooijdonk em sua coluna no Algemeen Dagblad. O ex-jogador de futebol fez declarações bastante polêmicas na noite de domingo sobre uma possível nomeação de Sarina Wiegman.

Van Hooijdonk foi convidado ao programa ao vivo da NOS para falar sobre a partida entre Noruega e Brasil (2 a 1). Durante a transmissão, também se discutiu a possível sucessão de Ronald Koeman na Seleção Holandesa.

“Ouço todo mundo se contorcendo de todas as maneiras possíveis quando se trata de Wiegman: será que uma mulher pode ser selecionadora?”, começou o ex-jogador do Vitesse e do Feyenoord, entre outros clubes. “Para mim, essa contorção não existe. Para mim, a resposta é não.”

“Hoje em dia, lidamos com muitos rapazes de diferentes origens. Entre eles, há muitos jogadores que vêm de uma cultura em que a mulher não está no mesmo nível que o homem”, continuou ele.

“Pense nos jogadores que, no passado, se recusaram a apertar a mão de uma entrevistadora”, concluiu ele seu argumento.

De Jong ficou revoltado com as palavras de Van Hooijdonk. “Sério? Agora vamos usar esse argumento sem sentido? Espero que isso seja o empurrãozinho de que a Holanda precisa. Que o grupo de chat da seleção holandesa tenha explodido, porque todos esses rapazes não se deixam encurralar no rótulo de muçulmanos ortodoxos que menosprezam as mulheres, mas que tenham imediatamente apresentado um pedido à KNVB para resgatar Wiegman da federação inglesa, quer ela queira ou não.”

A própria Wiegman já deixou claro que não está aberta a uma contratação pela KNVB. Atualmente, ela trabalha com a seleção feminina da Inglaterra.