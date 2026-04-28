Pierre van Hooijdonk está furioso e publica online uma conversa do WhatsApp com um jornalista da VI

Pierre van Hooijdonk está furioso com Joost Blaauwhof. O ex-jogador do NAC e do Feyenoord, entre outros clubes, publicou online uma captura de tela da conversa no WhatsApp entre ele e o jornalista da Voetbal International.

Na segunda-feira, o Voetbal International divulgou a notícia de que o NAC iria abrir uma investigação sobre Pierre van Hooijdonk. O motivo foi a transferência de seu filho, Sydney van Hooijdonk.

De acordo com a reportagem do VI, o atacante foi para o Estrela Amadora sem custo de transferência, enquanto dentro do clube inicialmente se esperava uma taxa de transferência.









O papel de Pierre van Hooijdonk, em particular, ficou sob os holofotes. O comissário técnico teria se envolvido ativamente nas negociações, o que, segundo o artigo, gerou tensões dentro da organização.

Também foi relatado que o NAC acabou concordando com a saída sem custos de transferência, apesar das tentativas anteriores de negociar uma compensação. Isso teria causado frustração entre os envolvidos dentro e ao redor do clube.

Van Hooijdonk divulgou agora uma mensagem que Blaauwhof lhe enviou. “Pierre, já tentei algumas vezes, pelo canal formal através do NAC, obter a sua versão da história, pois não consegui ligar para você. Mas não tive resposta. Você poderia me dar essa informação, por favor?”, perguntou Blaauwhof a Van Hooijdonk no domingo.

Van Hooijdonk respondeu furioso por mensagem algumas horas depois. “Quatro meses espalhando calúnias pelo mundo e, mesmo depois da nossa conversa após a noite do fórum, não fazer nenhuma pergunta por telefone, e-mail ou mensagem, então você nunca teve a intenção de ouvir a verdade. Você não podia me ligar”??!!! Não pagou a assinatura ou o quê?!”